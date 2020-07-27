«Сиэтл» — «Лос-Анджелес»: прогноз и ставка на матч плей-офф MLS 28 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч MLS «Сиэтл» — «Лос-Анджелес».

Ставка: гол в первые 23 минуты — нет за 2.04.

«Сиэтл» вышел в 1/8 финала на тоненького. В двух стартовых турах получилось зацепить всего одно очко. Вариантов не оставалось — нужно было любой ценой побеждать «Ванкувер Уайткэпс». Тут никаких проблем не возникло (3:0): два гола к 34-й минуте, третий — в дебюте второго тайма. Интрига быстро умерла, оставшееся время превратилось в тренировку. С четырьмя очками удалось занять второе место в группе.



«Лос-Анджелес» справился гораздо увереннее: ни одного поражения в трёх матчах и сумасшедшая результативность. За 270 минут подопечные Боба Брэдли успели забить 11 мячей. Правда, пропустили целых семь раз. Во всех случаях не просто пробивался верх, а каждая из команд забивала как минимум по два гола!



Кроме того, у соперников имеются старые счёты. Калифорнийцы уверенно выиграли Западную конференцию в минувшем сезоне, а в полуфинале сенсационно проиграли «Сиэтлу» (1:3) Тот в итоге оказался чемпионом. Желание отомстить и высокая результативность — встреча обещает быть жаркой.



К слову, в трёх предыдущих очных матчах голы непременно забивались в обе стороны. Букмекеры это прекрасно знают, а потому на «обе забьют» унылый коэффициент 1.44, да и тотал больше 2.5 мяча оценён тем же коэффициентом. Возникает соблазн сыграть против линии, всё же игра кубковая, то есть на кону вылет.



В связи с этим соперники наверняка станут действовать осторожнее. Даже на тотал меньше 3.5 мяча дают крепкий коэффициент 1.78. Нам чуть больше нравится «гол в первые 23 минуты — нет» за 2.04. Ближе к перерыву эмоции могут захлестнуть футболистов, но дебют вполне способен получиться аккуратным".