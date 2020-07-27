«Сиэтл» — «Лос-Анджелес». Прогноз: чемпион MLS заткнёт голевой фонтан Боба Брэдли

28 июля «Сиэтл Саундерс» и «Лос-Анджелес» сыграют в матче 1/8 финала турнира MLS is Back. Начало встречи — в 06:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: сделать ставку на победу «Лос-Анджелеса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех «Сиэтла» оценён букмекерами коэффициентом 3.48.

Коэффициенты букмекеров на матч MLS «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес»

Букмекеры уверены, что матч MLS 28 июля «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.44, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.82. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.10.

Анализ и прогноз матча «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес» (28.07.2020)

MLS вернулась в строй первой из основных профессиональных лиг Северной Америки. 8 июля стартовал специальный турнир под названием MLS is Back. Проходить он будет чуть дольше месяца, финал запланирован на 11 августа. Победитель пробьётся в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

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На первом этапе 24 клуба поделились на шесть квартетов и сыграли каждый с каждым. В плей-офф попали 16 коллективов: топ-2 из каждой группы, а также четыре лучшие команды из числа тех, что заняли третьи строчки. Дальше всё максимально просто: олимпийская система, один матч, проигравший вылетает.

В случае ничейного результата никакого дополнительного времени не предусмотрены. Календарь и без того плотный, а потому участники вне зависимости от стадий сразу приступят к серии пенальти. В одной из пар первого раунда плей-офф сойдутся «Сиэтл Саундерс» и «Лос-Анджелес».

«Сиэтл» вышел в 1/8 финала на тоненького. В двух стартовых турах получилось зацепить всего одно очко. Для начала скатали нулевую ничью с «Сан-Хосе Эртквейкс», причём калифорнийцы были даже ближе к забитому голу. Потом проиграли скромному «Чикаго Файр» (1:2), нанеся всего один удар в створ за 90 минут.

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Вариантов не оставалось — нужно было любой ценой побеждать «Ванкувер Уайткэпс». Тут никаких проблем не возникло (3:0): два гола к 34-й минуте, третий — в дебюте второго тайма. Интрига быстро умерла, оставшееся время превратилось в тренировку. С четырьмя очками удалось занять второе место в группе.

«Лос-Анджелес» справился гораздо увереннее: ни одного поражения в трёх матчах и сумасшедшая результативность. За 270 минут подопечные Боба Брэдли успели забить 11 мячей. Правда, пропустили целых семь раз. Во всех случаях не просто пробивался верх, а каждая из команд забивала как минимум по два гола!

Кроме того, у соперников имеются старые счёты. Калифорнийцы уверенно выиграли Западную конференцию в минувшем сезоне, а в полуфинале сенсационно проиграли «Сиэтлу» (1:3) Тот в итоге оказался чемпионом. Желание отомстить и высокая результативность — встреча обещает быть жаркой.

К слову, в трёх предыдущих очных матчах голы непременно забивались в обе стороны. Букмекеры это прекрасно знают, а потому на «обе забьют» унылый коэффициент 1.44, да и тотал больше 2.5 мяча оценён тем же коэффициентом. Возникает соблазн сыграть против линии, всё же игра кубковая, то есть на кону вылет.

В связи с этим соперники наверняка станут действовать осторожнее. Даже на тотал меньше 3.5 мяча дают крепкий коэффициент 1.78. Нам чуть больше нравится «гол в первые 23 минуты — нет» за 2.04. Ближе к перерыву эмоции могут захлестнуть футболистов, но дебют вполне способен получиться аккуратным.

Прогноз и ставки на матч «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес» 28 июля 2020 года

«Лос-Анджелес» невероятно результативен на этом турнире. Достаточно сказать, что в каждом матче с его участием в обе стороны забивалось как минимум два гола. И всё же мы не ждём града мячей. Цена ошибки высока, проигравший вылетит. Плюс старые счёта — именно «Сиэтл» сенсационно выбил калифорнийцев в финале конференции в октябре 2019 года.

Ставка: гол в первые 23 минуты — нет за 2.04.