«Парма» — «Аталанта»: прогноз и ставка на матч 37-го тура чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Парма» — «Аталанта».

Ставка: ИТБ 2.5 гола «Аталанты» за 2.03.

«В пяти предыдущих поединках «богиня» добыла две победы, а в трёх последних случаях забивала строго по одному мячу. Не смогла справиться с «Вероной» (1:1), еле-еле дожала «Болонью» (1:0) и скатала ничью с «Миланом» (1:1), у которого хватало кадровых потерь.



Теперь подопечные Джан Пьеро Гасперини располагаются на третьем месте в турнирной таблице с 75 очками. «Лацио» отстаёт только по дополнительным показателям, а «Интер» оторвался на один балл. «Ювентус» уже не догнать — накануне он в девятый раз подряд выиграл скудетто.



Особой разницы между вторым и четвёртым местом нет, но у клуба из Бергамо на кону важное достижение — есть шанс забить 100 голов за сезон. В 36 турах удалось отличиться 96 раз, а впереди битва с «Интером» за второе место. Там явно будет сложнее, поэтому «Аталанта» наверняка постарается решить все вопросы в Парме.



Собственно, от этого и предлагаем отталкиваться. Благо что «крестоносцы» в последнее время выступают зрелищно. Достаточно сказать, что в 11 предыдущих поединках с их участием голы непременно забивались в обе стороны. Букмекеры дают на «обе забьют» нестыдный коэффициент 1.66. При доле желания можно взять.



Мы же предпочтём рискнуть. ИТБ 2.5 мяча «Аталанты» идёт за 2.03, можно даже подумать над ИТБ 3 гола «Аталанты» за 2.85. Оборона у жёлто-синих откровенно слабая, а гости постараются приблизиться к заветной сотне. Статистика очных встреч на нашей стороне, в трёх недавних матчах «богиня» забила 11 раз: 5:0, 3:1 и 3:0».