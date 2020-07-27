«Парма» — «Аталанта». Прогноз: Бруну Алвеш и Дармиан не помешают Пашаличу выбить сотню

Клуб из Бергамо забил 96 голов в Серии А. Осталось две игры и четыре мяча.

28 июля «Парма» и «Аталанта» сыграют в матче 37-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех «Пармы» оценён букмекерами коэффициентом 9.40.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Парма» — «Аталанта»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 28 июля «Парма» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.41, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.96. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.05.

Анализ и прогноз матча Серии А «Парма» — «Аталанта» (28.07.2020)

Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Позади остались 11 полных туров Серии А, финишная прямая совсем близко. Программа 37-го тура стартует во вторник, 28 июля, двумя матчами. Наиболее ранний из них начнётся в 20:30 мск в Парме на стадионе «Эннио Тардини».

Местная «Парма» будет выяснять отношения с «Аталантой». Реальную турнирную мотивацию на остаток сезона сохраняет лишь одна из сторон. «Крестоносцам» уже давно ничего не надо: они застряли в середине турнирной таблицы чемпионата Италии и играют исключительно в своё удовольствие.

На момент возобновления сезона сохранялись определённые шансы на попадание в еврокубки, вот только кошмарный отрезок быстро свёл их к нулю. В семи турах удалось набрать лишь одно очко — понятно, что с такими результатами претендовать на Лигу Европы просто нереально.

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Зато в двух предыдущих поединках жёлто-синие добыли победы. Обе — со счётом 2:1. Для начала обставили в родных стенах «Наполи»: действовали вторым номером, много двигались без мяча, зато в атаке получили право на два 11-метровых удара. И реализовали оба. Для успеха этого хватило.

А в субботу подопечные Роберто Д’Аверсы одолели на выезде «Брешию», которая доживает последние деньки перед вылетом в Серию В. Игра выдалась равной, все голы были забиты после перерыва. Гости оказались точнее. И поднялись на девятое место в Серии А: 46 очков в активе, два пункта до «Сассуоло». Остальных уже не достать.

«Аталанта» тем временем просела. В принципе, это было вполне ожидаемо. Скамейка тут весьма коротковата, возможностей для безболезненной ротации немного. А сам стиль игры крайне энергозатратен. При плотном календаре продолжать штамповать победу за победой в таких условиях слишком тяжело.

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В пяти предыдущих поединках «богиня» добыла две победы, а в трёх последних случаях забивала строго по одному мячу. Не смогла справиться с «Вероной» (1:1), еле-еле дожала «Болонью» (1:0) и скатала ничью с «Миланом» (1:1), у которого хватало кадровых потерь.

Теперь подопечные Джан Пьеро Гасперини располагаются на третьем месте в турнирной таблице с 75 очками. «Лацио» отстаёт только по дополнительным показателям, а «Интер» оторвался на один балл. «Ювентус» уже не догнать — накануне он в девятый раз подряд выиграл скудетто.

Особой разницы между вторым и четвёртым местом нет, но у клуба из Бергамо на кону важное достижение — есть шанс забить 100 голов за сезон. В 36 турах удалось отличиться 96 раз, а впереди битва с «Интером» за второе место. Там явно будет сложнее, поэтому «Аталанта» наверняка постарается решить все вопросы в Парме.

Собственно, от этого и предлагаем отталкиваться. Благо что «крестоносцы» в последнее время выступают зрелищно. Достаточно сказать, что в 11 предыдущих поединках с их участием голы непременно забивались в обе стороны. Букмекеры дают на «обе забьют» нестыдный коэффициент 1.66. При доле желания можно взять.

Мы же предпочтём рискнуть. ИТБ 2.5 мяча «Аталанты» идёт за 2.03, можно даже подумать над ИТБ 3 гола «Аталанты» за 2.85. Оборона у жёлто-синих откровенно слабая, а гости постараются приблизиться к заветной сотне. Статистика очных встреч на нашей стороне, в трёх недавних матчах «богиня» забила 11 раз: 5:0, 3:1 и 3:0.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Парма» — «Аталанта» 28 июля

«Парма» в обороне не блещет: в 11 предыдущих матчах с её участием голы непременно забивались в обе стороны. А у «Аталанты» на кону важное достижение — есть шанс пробить отметку в 100 мячей за сезон. На данный момент есть 96 голов и две игры в запасе. Возьмём индивидуальный верх гостей. В трёх последних очных встречах меньше трёх пробоин «крестоносцы» не получали.

Ставка: ИТБ 2.5 гола «Аталанты» за 2.03.