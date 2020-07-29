«Торино» — «Рома»: прогноз и ставка на матч 37-го тура чемпионата Италии в Турине

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Торино» — «Рома».
Ставка: победа «Ромы» за 1.68.
«Торино» на своём поле наверняка упрётся и даст бой. Команда достаточно неплохо играет у себя дома. По набранным очкам в домашних играх она занимает девятое место в Серии А. Однако «Рома» на данный момент смотрится предпочтительнее.
Да и статистика личных встреч также на стороне жёлто-красных. В 22 очных поединках с бордовыми они добыли 14 побед и скатали четыре ничьи. А при таких раскладах есть смысл подумать над их лобовой победой за сносный коэффициент 1.68.
Интересным вариантом для ставки выглядит «обе забьют + Х2» за коэффициент 1.90. Всё же в гостях «волки» частенько пропускают, а «быки» на родном стадионе в последнее время никого так просто не отпускают.
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