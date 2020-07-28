«Торино» — «Рома». Прогноз: Джеко, Мхитарян и Смоллинг не пустят «Милан» на пятое место

29 июля «Торино» примет «Рому» в матче 37-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.25.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Торино» — «Рома»

Букмекеры уверены, что матч Серии А «Торино» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.

Анализ и прогноз матча Серии А «Торино» — «Рома» (29.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно завершилась на минувшей неделе вслед за Бундеслигой и Примерой, настал черёд итальянской Серии А. Участникам первенства до конца сезона осталось провести не более двух встреч. Завершить программу 37-го тура 29 июля предстоит сразу 16 клубам, в одном из матчей сойдутся «Торино» и «Рома».

«Верона» — СПАЛ. Прогноз: берём коэффициент 2.40 в матче худшего клуба чемпионата Италии За 18 выездов в текущем сезоне чемпионата Италии СПАЛ забил лишь 11 голов.

«Торино» в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии показывает далеко не самую выдающуюся игру. 16-е место после 36 туров для команды, которая время от времени включалась в борьбу за попадание в еврокубки, результат, откровенно говоря, слабоватый.



Не помогла перезагрузиться туринцам и вынужденная пауза. За 11 туров после возобновления первенства они одержали только три победы и скатали три ничьи. В остальных пяти случаях — сплошь поражения. Понятно, что с такими результатами подняться в таблице затруднительно.



К слову, в матче прошлого тура «быки» сыграли вничью с самой худшей командой Серии А. Они гостили у аутсайдера СПАЛа, который уже гарантированно покинет высший футбольный дивизион Италии, и упустили победу (1:1). Получилось открыть счёт во втором тайме, однако сохранить преимущество не удалось.

«Сампдория» — «Милан». Прогноз: Ибрагимович, Квальярелла и Чалханоглу возьмут выходной Девять из десяти предыдущих очных встреч получились низовыми.

«Рома» после неудачного возвращения с карантина окончательно пришла в себя и выдала беспроигрышную серию из шести матчей. Надо сказать, единственная ничья случилась на этом отрезке только в матче с одним из лидеров турнира «Интером» (2:2). В остальных пяти случаях команда одержала пять побед с общим счётом 15:4.



В матче прошлого тура римляне принимали «Фиорентину», которая после паузы тоже добавила и выдала несколько ярких матчей. Подопечные Паулу Фонсеки победили со счётом 2:1. Преимущество хозяев было заметным, но стоит отметить, что оба своих мяча они забили после одиннадцатиметровых.



Мощный отрезок позволил «волкам» сохранить за собой пятую строчку и гарантировать выход в следующий розыгрыш Лиги Европы. Отрыв от расположившегося на восьмой позиции «Сассуоло» составляет целых 16 пунктов. А поскольку замыкающий топ-7 «Наполи» одержал победу в Кубке Италии, то в еврокубках примут участие команды с первой по седьмую.

«Лацио» — «Брешия». Прогноз: Иммобиле оторвётся от Роналду в гонке бомбардиров Серии А «Ласточки» потерпели пять поражений в шести предыдущих турах Серии А.

Впрочем, расслабляться столичном клубу вряд ли стоит. Во-первых, от занятого места будет зависеть стадия, с которой он начнёт свой путь в Лиге Европы в следующем сезоне. Победы хватит для того, чтобы обеспечить себе пятую строчку. А во-вторых, у римлян на носу первый матч 1/8 финала Лиги Европы против испанской «Севильи».

«Торино» на своём поле наверняка упрётся и даст бой. Команда достаточно неплохо играет у себя дома. По набранным очкам в домашних играх она занимает девятое место в Серии А. Однако «Рома» на данный момент смотрится предпочтительнее.



Да и статистика личных встреч также на стороне жёлто-красных. В 22 очных поединках с бордовыми они добыли 14 побед и скатали четыре ничьи. А при таких раскладах есть смысл подумать над их лобовой победой за сносный коэффициент 1.68.

Интересным вариантом для ставки выглядит обе забьют + Х2 за коэффициент 1.90. Всё же в гостях «волки» частенько пропускают, а «быки» на родном стадионе в последнее время никого так просто не отпускают.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Торино» — «Рома» 29 июля 2020 года

«Торино» у себя дома непременно даст бой: в гостях эта команда выступает крайне слабо, зато в родных стенах никого так просто не отпускает. Однако на данный момент «Рома» выглядит предпочтительнее. Победа обеспечит римлянам пятую строчку и позволит спокойно переключиться на Лигу Европы. Мы бы проверили лобовую победу гостей. Статистика личных встреч на нашей стороне.



Ставка: победа «Ромы» за коэффициент 1.68.