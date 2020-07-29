«Торино» — «Рома»: прогноз Ровшана Аскерова на встречу чемпионата Италии

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Серии А «Торино» — «Рома».
Ставка: победа «Ромы» за 1.65.
«Спортивного значения матч не имеет, команды просто доигрывают сезон. Мне кажется, что эта игра представляет больший интерес для «Ромы». Туринцы уже обеспечили себе прописку в Серии А на будущий сезон. Команда Паулу Фонсеки в отличной форме и, похоже, готова победить на выезде. Кроме того в этом сезоне туринцы не очень хороши в защите. Они занимают пятое с конца таблицы место по пропущенным мячам. Впрочем, и забивать они умеют. Поэтому поставлю на то, что обе команды забьют. А в противостоянии «волков» и «быков» фаворитами всё же считаю хищников», — сказал Аскеров.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 29 июля 2020
-
16:00
-
15:15
-
15:00
-
14:15
-
14:00
-
13:15
-
13:00
-
12:00
-
11:15
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 28 июля 2020
-
22:19
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:20
- 27 июля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30