«Торино» — «Рома»: прогноз Ровшана Аскерова на встречу чемпионата Италии

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Серии А «Торино» — «Рома».



Ставка: победа «Ромы» за 1.65.



«Спортивного значения матч не имеет, команды просто доигрывают сезон. Мне кажется, что эта игра представляет больший интерес для «Ромы». Туринцы уже обеспечили себе прописку в Серии А на будущий сезон. Команда Паулу Фонсеки в отличной форме и, похоже, готова победить на выезде. Кроме того в этом сезоне туринцы не очень хороши в защите. Они занимают пятое с конца таблицы место по пропущенным мячам. Впрочем, и забивать они умеют. Поэтому поставлю на то, что обе команды забьют. А в противостоянии «волков» и «быков» фаворитами всё же считаю хищников», — сказал Аскеров.



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«Торино» — «Рома». Прогноз: Джеко, Мхитарян и Смоллинг не пустят «Милан» на пятое место В последних шести турах Серии А римляне добыли 16 из 18 возможных очков.