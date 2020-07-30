Курс доллара. Прогноз эксперта: сегодня удастся избежать обвала рубля

Начальник аналитического управления «Банка Зенит» Владимир Евстифеев дал прогноз на курс доллара США в ближайшие два дня.



«Рубль с начала недели вновь в аутсайдерах развивающихся валют. Цены на нефть держатся на достаточно высоких уровнях, в том числе из-за слабого доллара, однако для рубля этого недостаточно для возобновления роста.



Давление на рубль также оказывает вторая фаза дивидендного периода, которая останется актуальной до первой декады августа с небольшими перерывами. Среди внутренних событий — сохранение сдержанного интереса на рынке ОФЗ, нерезиденты в большинстве ранее фиксировали прибыль и сейчас находятся в выжидании. Налоговый период завершён, и здесь также не найти поддержки. Несмотря на это, умеренно позитивный фон должен сохранить курс доллара в диапазоне 72–73», – сказал Евстифеев.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил свои позиции.



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