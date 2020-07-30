Букмекеры: Алексей Миранчук начнет сезон в «Локомотиве»

Одна из главных интриг межсезонья — возможный переход Алексея Миранчука из «Локомотива» в один из европейских клубов. Недавно появилась информация о том, что полузащитником активно интересуется «Милан». Однако букмекеры уверены, что новый сезон футболист начнёт в московском клубе.
Поставить на то, что Алексей Миранчук выйдет на поле в составе «Локомотива» в первом официальном матче сезона-2020/2021, можно с коэффициентом 1.20. Это примерно 77% вероятности. Сделать ставку на то, что трансфер состоится до старта нового сезона, можно с коэффициентом 4.00 (23%). В первом туре РПЛ «Локомотив» на выезде сыграет с «Рубином».
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