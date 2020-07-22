Где будет играть Алексей Миранчук? Букмекеры ставят на «Барселону»!

Самый привлекательный вариант для европейских клубов из выступающих в РПЛ российских футболистов – лидер «Локомотива» Алексей Миранчук. В этом году он забил 16 голов и отдал 5 голевых передач в 31 матче за московский клуб. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 14,5 млн евро. Букмекеры же принимают ставки на следующий клуб футболиста. Разбираемся, куда «Локо» продаст своего лидера.

«Барселона» — пишем, «Ювентус» — в уме

Да, конечно, Миранчука с удовольствием бы приобрёл любой из клубов РПЛ, а в особенности «Зенит», но, кажется, сам футболист не горит желанием покидать «Локомотив» ради другого российского клуба. А букмекеры даже не принимают ставки на такой вариант. Кстати, если будете делать ставку на трансфер, запомните: всевозможные аренды не учитываются.

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Аналитики считают, что самый вероятный вариант для Алексея – ни много ни мало «Барселона»! Поставить на переход полузащитника можно с коэффициентом 3.50. О прямом интересе каталонского клуба к футболисту сборной России ходили слухи в мае. По данным издания Don Balon, трансфер Миранчука одобрил президент «Барселоны» Хосеп Мария Бертомеу, а сумма трансфера составит чуть меньше 20 млн евро. Конкурировать с Видалем и Дембеле футболисту по силам, но так ли нужен Алексей «Барселоне» — вопрос.

За 4.00 можно поставить на то, что Миранчук окажется в «Ювентусе». Ни для кого не секрет, что игрока зимой хотел приобрести «Милан». «Россонери» предлагали «Локомотиву» 3 млн евро за аренду до конца сезона и последующий выкуп за 15-17 млн евро. Но в Москве предложение сочли нерациональным, да и Юрий Сёмин был категорически против продажи лидера.

На днях известный агент Герман Ткаченко заявил, что спортивный директор «Ювентуса» вёл переговоры с агентом Миранчука Вадимом Шпиневым на протяжении четырёх часов. Что ж, это показательно. Но приведёт ли это к трансферу, пока непонятно. Хотя поиграть в одной команде если не с Месси, то с Криштиану Роналду, безусловно, заманчиво.

«Милан» — уже нет. «Интер» — сомнительно

Да, «Милан» очень хотел купить Алексея зимой, но сейчас курс красно-чёрных меняется. В клуб приходит Ральф Рангник, который станет главным тренером и спортивным директором клуба в одном лице. Говорят, что Рангник уже назвал владельцам клуба 5 фамилий, которые он хотел бы видеть у себя в составе. И фамилии Миранчук в этом списке нет.

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«Милан» был конкретен зимой. Они сделали предложение на 3 млн евро за аренду и выкуп до 17 млн. Но «Локо» его не рассматривал. Он в состоянии играть. Если бы у него был не российский паспорт, он давно мог бы уехать. Просто этот скептицизм по поводу русских. А сейчас про «Милан» нужно забыть. С Рангником – ни возраст, ни национальность, ни модель не подходят», — прокомментировал эту ситуацию все тот же Герман Ткаченко.

Букмекеры не так пессимистичны, но коэффициент на трансфер Миранчука в «Милан» довольно высокий — 7.00.

Говорят и о другом клубе из Милана – «Интере». Букмекеры предлагают на этот трансфер такой же коэффициент – 7.00. Но здесь конкретной информации совсем мало.

«Манчестер Сити» и «Бавария» — фантастика

Об интересе английского суперклуба к Алексею писали ещё в далёком 2013 году. Тогда трансфер 17-летнего юноши оценивали в 2,5 млн фунтов. «Посоветовал» Миранчука «горожанам» тогда якобы Ведран Чорлука. Который до сих пор играет в «Локо».

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Информация о том, что Миранчука хочет «Бавария», в серьёзных источниках и вовсе не появлялась. Однако букмекеры предлагают на трансфер футболиста «Локо» в Мюнхен или Манчестер коэффициент 8.00. Не так уж и мало.

Позволим себе сделать прогноз. Скорее всего, Миранчук действительно в скором времени уедет за границу. Он в расцвете сил, хочет попробовать свои силы в зарубежном чемпионате и за него готовы платить деньги, которые устроят «Локомотив». Но вряд ли это будет суперклуб, где можно как стать звездой, так и похоронить свою карьеру. Мы бы делали ставку на клуб из верхней части турнирной таблицы Испании или Италии. Там Алексей получит место в стартовом составе и за ним будут следить гранды. Всё будет в его руках.

Ну а если вы уверены в переходе лидера «Локо» в один из звёздных коллективов, можете сделать ставку уже сейчас.