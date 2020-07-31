«Слуцк» — «Шахтёр» Солигорск: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Слуцк» — «Шахтёр».

Ставка: «Слуцк» не забьёт за коэффициент 1.86.

«Стоит отдать должное обороне «кротов», которая выделяется особенной надёжностью в текущем сезоне. К слову, на данный момент они обладают лучшей защитой в первенстве. За 19 проведённых матчей было пропущено всего девять голов.



«Слуцку», который в последнее время не отличается результативностью, будет очень тяжело зацепиться за очки. Клуб из одноимённого города сумел оформить только семь голов за 11 предыдущих матчей. А при таких раскладах можно подумать над ставкой «случчане не забьют» за приемлемый коэффициент 1.86.



Статистика личных встреч на нашей стороне. Дело в том, что в 15 поединках бело-синие сумели затолкать в ворота «Шахтёра» лишь восемь мячей. Просто так подопечные Юрия Вернидуба ни от кого не пропускают, так что хозяев ждёт серьёзное испытание».