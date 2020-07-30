«Слуцк» — «Шахтёр». Прогноз: Вернидуб, Бодул, Баланович и Гутор не отпустят БАТЭ

31 июля «Слуцк» примет «Шахтёр» в матче 20-го тура чемпионата Беларуси. Начало игры — в 18:30 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 12.00.

Букмекерские коэффициенты на матч «Слуцк» — «Шахтёр Солигорск» 31 июля 2020 года

Букмекеры считают, что матч Высшей лиги Беларуси «Слуцк» — «Шахтёр С» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.33. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05.

Анализ и прогноз матча чемпионата Беларуси «Слуцк» — «Шахтёр» (31.07.2020)

В Высшей лиге Беларуси по футболу, несмотря на коронавирус, продолжают кипеть страсти. Участники провели уже по 17-19 игр (некоторые матчи были перенесены из-за пандемии), второй круг уже вовсю набрал ход. Плотность турнирной таблицы впечатляет: разница между 4-й и 13-й строчкой составляет всего 11 очков.

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«Слуцк» в матче прошлого тура потерпел очередное поражение, ставшее для него восьмым за 11 последних игр. На этот раз обидчиком выступил крепкий «Витебск». Бело-синие гостили в Витебске и ничего не смогли предложить хозяевам (0:2).



Положение случчан в турнирной таблице чемпионата Беларуси весьма плачевное. Они успели провести 18 матчей, в которых набрали лишь 21 балл. 12-е место для команды, ещё после семи первых туров лидирующей в первенстве, едва ли можно назвать удачным.



Солигорский «Шахтёр», напротив, после неудачного старта сезона вырулил на победную колею и сейчас наступает на пятки возглавляющему чемпионскую гонку БАТЭ. За 19 проведённых туров клуб набрал 37 баллов и расположился на втором месте. У грозных борисовчан баллов столько же, а у главного преследователя «Немана» на три меньше, но есть игра в запасе.

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Солигорчане не помнят поражений с пятого тура, то есть 14 туров кряду. На таком внушительном отрезке случилось лишь пять ничейных исходов. В остальных же девяти случаях «горняки» одержали девять побед с мощнейшим общим счётом 24:2.



Одна из побед пришлась на прошлый матч. Клуб из Солигорска принимал аутсайдера Высшей лиги «Смолевичи», которые, надо сказать, в последнее время заметно прибавили, и добился разгрома — 4:0. Хозяева в большинстве владели мячом и проводили острые атаки, а яркой фигурой стал новичок команды Джасурбек Яхшибоев, отметившийся дублем.



Впрочем, стоит отдать должное и обороне «кротов», которая выделяется особенной надёжностью в текущем сезоне. К слову, на данный момент они обладают лучшей защитой в первенстве. За 19 проведённых матчей было пропущено всего девять голов.

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«Слуцку», который в последнее время не отличается результативностью, будет очень тяжело зацепиться за очки. Клуб из одноимённого города сумел оформить только семь голов за 11 предыдущих матчей. А при таких раскладах можно подумать над ставкой случчане не забьют за приемлемый коэффициент 1.86.



Статистика личных встреч на нашей стороне. Дело в том, что в 15 очных поединках бело-синие сумели затолкать в ворота «Шахтёра» лишь восемь мячей. Просто так подопечные Юрия Вернидуба ни от кого не пропускают, так что хозяев ждём серьёзное испытание.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Беларуси «Слуцк» — «Шахтёр Солигорск»

«Шахтёр» после неудачного старта вырулил на победную колею. При этом стоит отметить не только мощную атаку команды, но и надёжную оборону, которая является лучшей в Высшей лиге на данный момент. На наш взгляд, у «Слуцка» мало шансов поразить ворота соперников в предстоящем поединке. Случчане никак не могут вернуть стабильность и имеют серьёзные проблемы с результативностью.



Ставка: «Слуцк» не забьёт за коэффициент 1.86.