«Аталанта» — «Интер»: прогноз Егора Титова на матч 38-го тура Серии А в Бергамо

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Аталанта» — «Интер» в 38-м туре итальянской Серии А сезона-2019/2020.

Ставка: ИТБ 2 гола «Аталанты» за 2.65.

«Матч, который должен определить вице-чемпиона Италии. Победитель займёт второе место, ничья оставит шансы «Лацио» стать вторым. «Аталанте» осталось забить всего два мяча, чтобы добраться до отметки 100 мячей в сезоне Серии А. Уникальный результат может быть. Но в последних матчах «Аталанта» немного сбавила и уже не забивает по три-четыре мяча, ограничивается одним-двумя. Но в последний раз «Аталанта» не забивала ещё в ноябре, и это даже если брать абсолютно все турниры. Что-то невероятное.



«Интер» достаточно легко разобрался с «Наполи» и вроде бы к этой встрече подходит в хорошем состоянии. Но многие приезжали в гости к «Аталанте», чувствуя себя здорово, а получали поражение.



Мне кажется, что для «Аталанты» сейчас даже важнее покорить отметку «100», чем занять второе место. Поэтому жду открытой игры от хозяев, они будут до конца идти вперёд, пытаясь запутать оборону «Интера». Жду голов от «Аталанты» и рискну поставить на то, что она забьёт больше двух мячей».