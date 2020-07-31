«Аталанта» — «Интер». Прогноз: Пашалич, Лукаку и Санчес зарубятся за 2-е место в Серии А

1 августа «Аталанта» примет «Интер М» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:45 мск. Эксперты отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.44. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.02.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Интер»
Букмекеры уверены, что матч Серии А «Аталанта» — «Интер М» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23.
Анализ и прогноз матча 38-го тура Серии А «Аталанта» — «Интер М» (01.08.2020)
Итальянская Серия А вслед за Бундеслигой, Примерой и АПЛ благополучно подошла к своему логическому завершению. Участникам осталось провести заключительный 38-й тур, который пройдёт в два дня: первые пять пар сыграют 1 августа, а вторые пять увидятся 2 августа. Вишенкой на торте в этом празднике футбола станет поединок «Аталанта» — «Интер».
Разумеется, это самый интересный матч вечера и всего заключительного тура, поскольку его исход решит, кто займёт второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. На данный момент на этой позиции расположился миланский «Интер». После 37 туров он имеет в своём активе 79 очков.
«Ювентус» ускакал вперёд на четыре пункта и уже досрочно стал чемпионом, тут всё понятно. А вот отрыв от идущих третьей «Аталанты» и четвёртым «Лацио» составляет какой-то один пункт. В общем, сюжет закручен лихо и развязка обещает получиться бодрой.
Лига чемпионов миланцам, конечно, обеспечена, поскольку замыкающая топ-5 «Рома» находится в 11 баллах от четвертого места. Впрочем, расслабляться нельзя. «Аталанта» выступает крайне достойно, а главное — находится в двух шагах от гроссмейстерской отметки в 100 голов за сезон.
К слову, в первенстве страны «богиня» не проигрывает с 25 января 2020 года, то есть уже шесть с лишним месяцев. За это время она успела провести 17 поединков. А примечательно то, что на этом внушительном отрезке случилось только четыре ничейных исхода, всё остальное — сплошь победы.
В матче 37-го тура команда из Бергамо сумела в гостях в упорной борьбе одержать волевую победу над «Пармой», которая в концовке сезона прибавила (2:1). Гости даже первыми пропустили под самый перерыв. Однако главный тренер Джан Пьеро Гасперини сделал замены, которые дали о себе знать.
Вышедший в дебюте второго тайма украинский полузащитник Руслан Малиновский сравнял счёт на 70-й минуте. А победный гол забил капитан Алехандро Гомес. Миланский «Интер», надо сказать, после паузы смотрится немногим хуже. За 12 туров он потерпел одно-единственное поражение от «Болоньи». В семи последних же матчах удалось скатать три ничьи и добыть четыре победы с общим счётом 12:1.
В прошлом туре подопечные Антонио Конте принимали «Наполи» и сумели победить — 2:0. Преимущество, правда, было на стороне гостей, но хозяевам надо отдать должное. Они исправно доводили атаки до ударов в створ и чётко реализовали подвернувшиеся моменты.
В паре «Аталанта» — «Интер» букмекеры справедливо не могут выделить явного фаворита. На данный момент соперники выглядят плюс-минус сопоставимо: хозяева чуть сбавили обороты после убойного отрезка, у гостей ровнее состав. Оба клуба обладают мощной атакующей линией, но в тоже время достаточно ошибаются в обороне.
И тут, на наш взгляд, стоит взглянуть на статистику личных встреч. Штука в том, что в 10 последних поединках в Бергамо «богиня» потерпела только одно поражение. При этом получилось добыть четыре победы, а остальные пять случаев завершались ничьей.
Любопытно, что в девяти из этих 10 встреч голы забивались в обе стороны. Так что не будем мудрить и возьмём 1Х + обе забьют за крепкий коэффициент 2.04. Цифры весьма красноречивые.
Прогноз и ставка на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Интер» 1 августа
Исход встречи «Аталанты» и «Интера» решит, кто займёт второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. На данный момент соперники выглядят сопоставимо: они находятся в отличной форме, много забивают. Однако, на наш взгляд, у «богини» есть неплохие шансы зацепиться за очки. Статистика личных на нашей стороне.
Ставка: «Аталанта» не проиграет + обе забьют за коэффициент 2.04.
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