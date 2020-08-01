«Айлендерс» — «Флорида»: прогноз Павла Лысенкова на матч плей-офф НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на первый матч квалификационной серии НХЛ сезона-2019/2020 «Айлендерс» — «Флорида».

Ставка: победа «Айлендерс» и тотал меньше 5.5 шайбы за 3.97.

«В первую очередь мне тут интересно посмотреть на «Флориду», а точнее, на её вратаря Сергея Бобровского. Дважды обладатель «Везина Трофи», который перешёл из «Коламбуса» в «Пэнтерз», совсем не убедителен.



Он подписал семилетний контракт на $ 70 млн в штате Флорида и ушёл из клуба, где его карьера складывалась успешно. Чего хотя бы стоит прошлогодняя победа в первом раунде над грозной «Тампой». Но на новом месте всё у Боба пошло не так. Процент отражённых бросков упал с 91,3 до 90,0. «Пэнтерз» пропускают больше всех из команд, которые продолжают сезон. Южане попали в плей-офф только благодаря новой формуле. А в единственном контрольном матче они попали под «Лайтнинг», которые разгромили их со счётом 5:0. Да, и Бобровский пропустил все пять. При этом голкипер там особо виноват не был, но кошмарно действовала оборона «Флориды».



Но «Айлендерс» — это совсем другая история. Они играют жёстко от обороны, засушивают матчи, и вот в контрольной битве с «Рейнджерс» победили их 2:1, а голкипер Семен Варламов стоял на ушах.



В этом чемпионате «Флорида» трижды играла против «Айлендерс». Проиграла все три раза. В первом матче Бобровский не выступал, а ньюйоркцы победили дома по буллитам (3:2). Вторая игра прошла по похожему сценарию – «Айлендерс» победили (2:1), но в воротах был уже Боб (94,4%). И третий матч был как под копирку – «Айлендерс» взяли верх (3:1), но никто не скажет, что Бобровский провалился (93,1%).



Исходя из того, что я вижу, и предположения, что «Флорида» сейчас совсем не в форме, а защищаться в августе легче на талом льду, я бы взял кэф 3.97 на то, что «Айлендерс» победят в основное время, при этом тотал будет меньше (5.5)».