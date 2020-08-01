«Питтсбург» — «Монреаль»: прогноз Павла Лысенкова на первый матч раунда плей-ин НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на первый матч квалификационной серии НХЛ сезона-2019/2020 «Питтсбург» — «Монреаль».

Ставка: победа «Питтсбурга» + тотал больше 5.5 шайбы за 3.42.

«У «Монреаля» на руках совсем мало козырей. Посредственные спецбригады, слабая атака – у команды худшая разница шайб (-9) среди 24 клубов, кто еще продолжает сезон. Хуже даже, чем у «Чикаго» (-6) и «Коламбуса» (-7).



Только один игрок в составе «Канадиенс» набрал больше 50 очков в регулярке – Томаш Татар (22+39=61). Но даже если сложить его статистику с тем, что набрал второй бомбардир клуба Филипп Дано (13+34=47), получится все равно меньше, чем у лидера лиги Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» (43+67=110).



Защитники возрастные и ломкие. Ши Уэбер в свои 34 года уже не поднимается выше 40 очков за чемпионат (15+21=36), а главное – за два последних сезона Уэбер набрал лишь восемь очков в большинстве. При этом человек обладает сильнейшим щелчком и должен многое решать, когда стреляет от синей линии.



Хорош только Кэри Прайс – самый заигранный вратарь лиги. Но он при этом и самый дорогой голкипер лиги, так что все логично. Пусть работает. При этом у фанатов «Монреаля» сидит в голове, что если проиграешь эту серию, то на драфте может обломиться франкофонский кумир Алексис Лафренье. Вероятность этого будет 12,5%.



Ну а «Питтсбург» находится в такой стадии, что лидеры еще сильны – Сидни Кросби, Евгений Малкин, Джейк Гюнтцель – все эти парни. Но уходит время династии, которая брала три Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). Еще один можно зацепить, однако сделать это надо здесь и сейчас.



«Питтсбург» в моих глазах выглядит несомненным фаворитом этой серии. Взял бы, что «Пингвинз» победят в основное время с тоталом больше 5,5 – за это дают сочный кэф 3,42».