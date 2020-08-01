«Арсенал» — «Челси»: прогноз Александра Елагина на финал Кубка Англии

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч «Арсенал» — «Челси» в финале Кубка Англии сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Челси» за 2.17.



«1 августа на легендарном «Уэмбли» пройдет финал 139-го розыгрыша Кубка Англии, старейшего клубного турнира в мире.



«Челси» по итогам АПЛ занял четвёртое место и напрямую пробился в групповой этап Лиги чемпионов. «Арсенал» же стал только восьмым, и единственная возможность сделать сезон удачным и попасть в еврокубки — победа в финале Кубка Англии. В противном же случае «канониры» впервые за много лет останутся без Европы.



«Арсенал» проведет рекордный, 21 финал. «Челси» — 14-й. Это уже седьмой чисто лондонский финал Кубка Англии. В третий раз в финале сойдутся «Арсенал» и «Челси». В двух предшествующих финалах, в 2002 и в 2017 годах, выигрывал «Арсенал» — 2:0 и 2:1 соответственно.



Ставлю на победу «Челси» с коэффициентом 2,17».

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