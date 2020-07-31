«Арсенал» — «Челси». Прогноз: Лэмпард, Ковачич и Жиру оставят Обамеянга без еврокубков

1 августа «Арсенал» примет «Челси» в матче финала Кубка Англии. Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 3.66. Поставить на ничью предлагают за 3.65.

Букмекерские коэффициенты на матч финала Кубка Англии «Арсенал» — «Челси»

Букмекеры считают, что матч финала Кубка Англии «Арсенал» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.

Анализ и прогноз финала Кубка Англии «Арсенал» — «Челси» (01.08.2020)

Чемпионат Англии полтора месяца назад вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Пауз практически не было, играть приходилось без перерывов, нагрузка на футболистов выпала мощнейшая. Неделю назад успешно отгулял заключительный тур.

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Финал Кубка английской лиги состоялся ещё до перерыва, а потому до завершения сезона на внутренней арене осталось провести ровно один матч. Речь о финале Кубка Англии, в котором 1 августа сойдутся два лондонских клуба — «Арсенал» и «Челси». Стартовый свисток раздастся в 19:30 мск.

Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей условное. Полуфиналы и финал Кубка Англии проводятся на легендарном стадионе «Уэмбли», который не являются домашним для кого-либо из соперников. То есть дополнительного преимущества не будет. Только прекрасный британский футбол и огромная мотивация с обеих сторон.

Сезон получился сложным для каждого из клубов. У «Челси» всё получилось. Благодаря победе над «Вулверхэмптоном» в 38-м туре АПЛ удалось финишировать на четвёртой строчке и гарантировать участие в Лиге чемпионов на будущий год. Кроме того, команда формально ещё не вылетела из главного клубного турнира Европы.

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Хотя понятно, что отыграться с 0:3 у «Баварии» практически нереально. Попадание в топ-4 и выход в плей-офф Лиги чемпионов — вряд ли от Фрэнка Лэмпарда в дебютном сезоне у руля синих можно было в здравом уме требовать большего. А теперь выпадает шанс увенчать яркий год трофеем. Красота!

«Арсенал» тем временем решает куда более приземлённые задачи. Микель Артета достойно отработал свой отрезок, но провальный дебют и очевидные проблемы с составом привели к финишу на восьмом месте в чемпионате Англии. Остался лишь один путь в евросезон-2020/2021 — победа в Кубке Англии.

В прошлом раунде лондонцы сенсационно выбили «Манчестер Сити» (2:0). Понятно, что без доли везения не обошлось и полное территориальное преимущество было на стороне соперника. Однако «горожане» за 90 минут сообразили ровно один в удар в створ, а это уже о многом говорит.

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Защита у «канониров» при Артете действительно стала крепче, вот только разница в уровне исполнителей никуда не делась. Как ни крути, а у синих состав ровнее. Они чертовски здорово провели решающую игру с «Вулверхэмптоном», в которой нельзя было проигрывать: «волки» не создали ровным счётом ничего, за 90 минут совершив всего пять ударов. Четыре из них пришлись мимо створа.

Особой результативности от соперников не ждём, всё же на кону трофей. У «Челси» в воротах снова появится Вилли Кабальеро, визуально защитники при нём действуют спокойнее. Пожалуй, шансы гостей кажутся солиднее, вот только на итоговый успех подопечных Фрэнка Лэмпарда дают скучный коэффициент 1.60, а дотерпеть до конца основного времени «канониры» вполне способны.

Потому мы бы выбирали между двумя вариантами. Первый — «гол в стартовые 28 минут — нет» за 2.18. На кону трофей, торопиться некуда, раскрываться лишний раз никто не рискнёт. И второй — комбинированная ставка Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.88.

Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Арсенал» — «Челси» 1 августа 2020 года

«Арсенал» стал играть в защите при Микеле Артете заметно надёжнее, а «Челси» не дал ничего создать колючему «Вулверхэмптону» в решающем матче АПЛ. У «канониров» на кону последний шанс попасть в еврокубки, у синих — увенчать яркий сезон трофеем. Цена ошибки высока, так что ждём аккуратного дебюта и не самой высокой результативности.

Ставка №1: гол в первые 28 минут — нет за 2.18.

Ставка №2: «Челси» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.88.

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