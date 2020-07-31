«Арсенал» — «Челси». Прогноз: Лэмпард, Ковачич и Жиру оставят Обамеянга без еврокубков

1 августа «Арсенал» примет «Челси» в матче финала Кубка Англии. Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 3.66. Поставить на ничью предлагают за 3.65.
Букмекерские коэффициенты на матч финала Кубка Англии «Арсенал» — «Челси»
Букмекеры считают, что матч финала Кубка Англии «Арсенал» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.
Анализ и прогноз финала Кубка Англии «Арсенал» — «Челси» (01.08.2020)
Чемпионат Англии полтора месяца назад вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Пауз практически не было, играть приходилось без перерывов, нагрузка на футболистов выпала мощнейшая. Неделю назад успешно отгулял заключительный тур.
Финал Кубка английской лиги состоялся ещё до перерыва, а потому до завершения сезона на внутренней арене осталось провести ровно один матч. Речь о финале Кубка Англии, в котором 1 августа сойдутся два лондонских клуба — «Арсенал» и «Челси». Стартовый свисток раздастся в 19:30 мск.
Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей условное. Полуфиналы и финал Кубка Англии проводятся на легендарном стадионе «Уэмбли», который не являются домашним для кого-либо из соперников. То есть дополнительного преимущества не будет. Только прекрасный британский футбол и огромная мотивация с обеих сторон.
Сезон получился сложным для каждого из клубов. У «Челси» всё получилось. Благодаря победе над «Вулверхэмптоном» в 38-м туре АПЛ удалось финишировать на четвёртой строчке и гарантировать участие в Лиге чемпионов на будущий год. Кроме того, команда формально ещё не вылетела из главного клубного турнира Европы.
Хотя понятно, что отыграться с 0:3 у «Баварии» практически нереально. Попадание в топ-4 и выход в плей-офф Лиги чемпионов — вряд ли от Фрэнка Лэмпарда в дебютном сезоне у руля синих можно было в здравом уме требовать большего. А теперь выпадает шанс увенчать яркий год трофеем. Красота!
«Арсенал» тем временем решает куда более приземлённые задачи. Микель Артета достойно отработал свой отрезок, но провальный дебют и очевидные проблемы с составом привели к финишу на восьмом месте в чемпионате Англии. Остался лишь один путь в евросезон-2020/2021 — победа в Кубке Англии.
В прошлом раунде лондонцы сенсационно выбили «Манчестер Сити» (2:0). Понятно, что без доли везения не обошлось и полное территориальное преимущество было на стороне соперника. Однако «горожане» за 90 минут сообразили ровно один в удар в створ, а это уже о многом говорит.
Защита у «канониров» при Артете действительно стала крепче, вот только разница в уровне исполнителей никуда не делась. Как ни крути, а у синих состав ровнее. Они чертовски здорово провели решающую игру с «Вулверхэмптоном», в которой нельзя было проигрывать: «волки» не создали ровным счётом ничего, за 90 минут совершив всего пять ударов. Четыре из них пришлись мимо створа.
Особой результативности от соперников не ждём, всё же на кону трофей. У «Челси» в воротах снова появится Вилли Кабальеро, визуально защитники при нём действуют спокойнее. Пожалуй, шансы гостей кажутся солиднее, вот только на итоговый успех подопечных Фрэнка Лэмпарда дают скучный коэффициент 1.60, а дотерпеть до конца основного времени «канониры» вполне способны.
Потому мы бы выбирали между двумя вариантами. Первый — «гол в стартовые 28 минут — нет» за 2.18. На кону трофей, торопиться некуда, раскрываться лишний раз никто не рискнёт. И второй — комбинированная ставка Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.88.
Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Арсенал» — «Челси» 1 августа 2020 года
«Арсенал» стал играть в защите при Микеле Артете заметно надёжнее, а «Челси» не дал ничего создать колючему «Вулверхэмптону» в решающем матче АПЛ. У «канониров» на кону последний шанс попасть в еврокубки, у синих — увенчать яркий сезон трофеем. Цена ошибки высока, так что ждём аккуратного дебюта и не самой высокой результативности.
Ставка №1: гол в первые 28 минут — нет за 2.18.
Ставка №2: «Челси» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.88.
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