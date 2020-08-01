«Наполи» — «Лацио»: прогноз Александра Мостового на матч 38-го тура Серии А

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Лацио».

Ставка: победа «Наполи» с нулевой форой за 2.19.

«Наполи» провел сезон нестабильно. Можно отметить неплохой футбол, но неожиданные потери очков на ровном месте и делают общий результат. 59 очков — на три меньше, чем у «Милана», — вряд ли дают хороший шанс, но команда из Неаполя закроет турнир на мажорной ноте, если сегодня приложит все силы.



У столичной команды в ходе чемпионата многое получалось. Очень импонирует оборонительная тактика, с феерической игрой в нападении. В активе команды 78 забитых мячей, и не могу не назвать фамилии Иммобиле и Корреа.



Кстати, первый — один из главных претендентов на титул лучшего в Европе среди голеадоров. Для хозяев римский клуб очень удобный противник. Уверен, сегодня они не проиграют.



Ставлю на победу «Наполи» с форой 0 за 2.19".