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«Наполи» — «Лацио»: прогноз Александра Мостового на матч 38-го тура Серии А

«Наполи» — «Лацио»: прогноз Александра Мостового на матч 38-го тура Серии А
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Лацио».

Ставка: победа «Наполи» с нулевой форой за 2.19.

«Наполи» провел сезон нестабильно. Можно отметить неплохой футбол, но неожиданные потери очков на ровном месте и делают общий результат. 59 очков — на три меньше, чем у «Милана», — вряд ли дают хороший шанс, но команда из Неаполя закроет турнир на мажорной ноте, если сегодня приложит все силы.

У столичной команды в ходе чемпионата многое получалось. Очень импонирует оборонительная тактика, с феерической игрой в нападении. В активе команды 78 забитых мячей, и не могу не назвать фамилии Иммобиле и Корреа.

Кстати, первый — один из главных претендентов на титул лучшего в Европе среди голеадоров. Для хозяев римский клуб очень удобный противник. Уверен, сегодня они не проиграют.

Ставлю на победу «Наполи» с форой 0 за 2.19".

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Неаполитанцы после паузы набрали 13 из 15 возможных очков.
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