«Наполи» — «Лацио». Прогноз: Инсинье и Гаттузо лишат Иммобиле надежд на второе место

1 августа «Наполи» примет «Лацио» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:45 мск. Эксперты отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.00.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Лацио»

Букмекеры уверены, что матч Серии А «Наполи» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.

Анализ и прогноз матча Серии А «Наполи» — «Лацио» (01.08.2020)

Итальянская Серия А вслед за Бундеслигой, Примерой и АПЛ благополучно подошла к своему логическому завершению. Участникам осталось провести заключительный 38-й тур, который пройдёт в два дня: первые пять пар сыграют 1 августа, а вторые пять увидятся 2 августа. Одни из представителей первой пятёрки — «Наполи» и «Лацио».

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«Наполи» в матче прошлого тура гостил у одного из лидеров первенства — «Интера». Гости владели заметным преимуществом, но, несмотря на это, всё же проиграли прямому конкуренту со счётом 0:2. Миланцы чаще били в створ, что дало свои плоды. Они действительно выглядели симпатичнее.



Теперь заключительный тур для неаполитанцев не решает ровным счётом ничего. Они занимают за собой седьмую строчку и имеют в активе 59 очков. Замкнувший топ-6 «Милан» оторвался на четыре пункта, его уже не достать, а ближайший преследователь «Сассуоло» находится аж в восьми очках.



Впрочем, расслабляться команде Дженнаро Гаттузо нельзя. На носу ответная игра в Лиге чемпионов против «Барселоны», а потому необходимо сохранить хорошую форму и победное расположение духа. В то же время рисковать получить повреждение они точно не станут.

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«Лацио» на финишной прямой внезапно вспомнил о чемпионской гонке и выдал серию из трёх побед. Сперва дома вырвал три очка у середняка «Кальяри» (2:1), затем в гостях уничтожил крепкую «Верону» (5:1), а в последнем матче снова на своём поле закусил аутсайдером «Брешией» (2:0). Преимущество хозяев было огромным: уже на 17-й минуте они открыли счёт и уверенно довели дело до победы.



Однако «Ювентус» успел досрочно стать чемпионом страны, а другие конкуренты «Интер М» и «Аталанта», воспользовавшись осечкой римлян, заняли вторую и третью позицию. Так что теперь остаётся лишь надеяться вернуть себе второе место. Но для этого необходимо будет победить в предстоящем поединке и рассчитывать, что «богиня» скатает ничью с миланцами в заключительном туре.



Только вот обыграть неаполитанцев на их поле будет затруднительно. После паузы они успели провести пять домашних встреч, в которых набрали 13 из 15 возможных очков. При этом в каждом из случаев получалось забить не меньше двух мячей.

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Любопытно и то, что за 13 очных противостояний с «Наполи» в Неаполе «Лацио» победила только два раза. На остальные 11 игра пришлись три ничьи и восемь поражений. А пропустили гости за это время 27 голов, то есть в среднем за поединок чуть больше двух штук.

А при таких раскладах комбинированная ставка 1Х + тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 2.02 смотрится шикарно. Всё же игра римлян далека от образцовой, а неаполитанцы у себя дома мощны. До Лиги чемпионов ещё есть окно, так что широкой ротации от тренерского штаба хозяев не ждём.

Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Лацио»

«Лацио» при определённых обстоятельствах может завершить сезон на втором месте. Правда, сделать это будет затруднительно, поскольку ему предстоит выезд в Неаполь. «Наполи» на своём поле после паузы набрал 13 из 15 возможных очков и смотрится мощно. На наш взгляд, хозяева и в этот раз сумеют зацепиться за очки. Статистика личных встреч на нашей стороне.



Ставка: «Наполи» не проиграет + тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 2.02.