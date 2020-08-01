«Аталанта» — «Интер»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Италии

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Италии «Аталанта» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» с нулевой форой за 2.19.

«Блестящий сезон проводят противники. Перед заключительным туром команды разделяет одно очко, кроме того, при определенном раскладе, оба клуба потеряют серебро. Такой вариант событий возможен при успешном завершении матча в Неаполе.



«Аталанта» набрала 23 очка, при этом забила 98 мячей. Считаю, такая игра в линии нападения украсила чемпионат Серии А. Не могу не выделить Сапату и Мюриэля — на их совести 36 голов, да и Иличич (15) не сильно отстал от одноклубников.



«Интер» порадовал тиффози лучшим показателем по проигрышам – всего четыре, при этом у миланского клуба самая надежная линия обороны: 36 пропущенных мячей, менее одного гола в матче.



Я не поклонник ни одного из этих клубов, но все-таки отдам предпочтение гостям. Как минимум, они сегодня не проиграют.



Моя ставка – победа «Интера» с форой 0 за 2.19».