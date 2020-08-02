«Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ.

Ставка: победа БАТЭ с форой (–1) за 2.12.

«Борисовчане собрались с мыслями и одержали две разгромные победы над довольно крепкими коллективами. Сперва досталось «Руху», который может похвастать одной из самых организованных оборон во всём чемпионате Беларуси. Вот только она брестчанам никак не помогла — 3:0. Два гола к середине первого тайма, три — к перерыву.



Как оказалось, это было только начало. Спустя неделю «пчёлы» разнесли «Минск» в родных стенах со счётом 6:0. «Торпедо» здорово стартовало и долгое время находилось в числе лидеров, а дальше из-за проблем с коронавирусом начались кадровые потери. Естественно, они сказались на результатах. Восстановить набранный ход пока так и не удалось — в восьми предыдущих турах добыто всего две победы.



Сейчас жодинцы замыкают пятёрку лидеров с 30 очками в активе, в случае победы они смогут подтянуться к группе лидеров. Поражение, напротив, фактически выбросит их из борьбы за топ-3. Проблем с мотивацией у хозяев не будет, да только больно уж грозно БАТЭ выглядел в двух предыдущих турах.



Потому линия букмекеров кажется абсолютно логичной. Ещё один момент — «автозаводцы» традиционно неудачно играют с борисовчанами. Всего одна победа в 16 очных встречах. Она состоялась ещё в 2016 году, а главное — «пчёлы» тогда не имели никакой турнирной мотивации, поскольку уже гарантировали себе титул.



Оборона у «Торпедо» в последнее время не впечатляет, хотя на старте сезона смотрелась здорово. Если БАТЭ сохранит заданную в предыдущих турах планку, то наверняка забьёт свои два-три мяча».