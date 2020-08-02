СПАЛ — «Фиорентина»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 38-го тура Серии А

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А СПАЛ — «Фиорентина».

Ставка: победа «Фиорентины» с форой (–1) за 1.76.

«Фиорентине» вынужденный перерыв явно пошёл на пользу. Она успела провести 11 матчей, в которых лишь трижды оступилась. Но и тут стоит отметить, что в соперниках были: один из лидеров первенства — «Лацио» (1:2); отобравший очки у новоиспечённого чемпиона страны «Ювентуса» «Сассуоло» (1:3); набравшая солидный ход «Рома» (1:2).



В остальных восьми поединках «фиалки» добыли 17 очков из 24 возможных. Одна из побед, к слову, пришлась на прошлый тур, когда они разделали крепкую «Болонью» на своём поле (4:0). Любопытно, что все четыре мяча пришлись на вторую половину встречи.



В турнирной таблице Серии А фиолетовые забрались в топ-10, и это достойный результат. Отставание от девятой строчки составляет три пункта, а преследователей сразу трое. Для того чтобы остаться в верхней части турнирной таблицы, достаточно просто победить, благо возможность есть отличнейшая.



Штука в том, что СПАЛ за 18 игр на своем поле одержал только две победы и скатал четыре ничьи. Более того, за всё это время он умудрился пропустить целых 37 голов, что в среднем за матч составляет больше двух мячей.



Не стоит забывать и о последних играх аутсайдера. Общий счёт девяти поражений в 11 встречах после паузы вышел совсем кошмарным — 3:27. То есть в среднем за поединок клуб из Феррары пропускал ровно три мяча. А атаковать флорентийцы умеют более чем достойно.



При таких раскладах «П2 с форой (–1)» за коэффициент 1.76 смотрится великолепно. Любители рискнуть могут проверить «П2 всухую» за мощные 3.04. Бело-голубые голами совсем не радуют, а «Фиорентина» в последних восьми матчах пропустила только пять раз».