СПАЛ — «Фиорентина». Прогноз: Рибери, Кутроне и Касерес останутся в топ-10 Серии А

2 августа СПАЛ примет «Фиорентину» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 6.55.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии СПАЛ — «Фиорентина» 1 августа

Букмекеры уверены, что матч Серии А СПАЛ — «Фиорентина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05.

Анализ и прогноз матча 38-го тура Серии А СПАЛ — «Фиорентина» (01.08.2020)

Итальянская Серия А вслед за Бундеслигой, Примерой и АПЛ благополучно подошла к своему логическому завершению. Участникам осталось провести заключительный 38-й тур, который пройдёт в два дня: первые пять пар сыграют 1 августа, а вторые пять увидятся 2 августа. В воскресенье среди прочих сразятся СПАЛ и «Фиорентина».

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СПАЛ в матче прошлого тура потерпел очередное поражение, ставшее для него девятым за 11 туров после паузы. В этот раз обидчиком выступила «Верона». Уже на 11-й минуте счёт стал 2:0 в пользу хозяев, а на 47-й гости пропустили третий. В целом, они смотрелись не так плохо, но что-то придумать в атаке так и не получилось.



Бело-голубые уже давно просто доигрывают чемпионат Италии. До спасительной 17-й строчки не хватает целых 16 пунктов, сейчас они замыкают турнирную таблицу с 20 баллами в активе. Здесь надо бы ещё добавить, что за 11 встреч после паузы аутсайдер набрал только два очка. Мрак.



«Фиорентине» вынужденный перерыв, как видно, явно пошёл на пользу. Она тоже успела провести 11 матчей, в которых лишь трижды оступилась. Но и тут стоит отметить, что в соперниках были один из лидеров первенства «Лацио» (1:2), отобравший очки у новоиспечённого чемпиона страны «Ювентуса» «Сассуоло» (1:3), а также набравшая солидный ход «Рома» (1:2).

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В остальных восьми поединках «фиалки» добыли 17 из 24 возможных очков. Одна из побед, к слову, пришлась на прошлый тур. Тогда они разделали крепкую «Болонью» на своём поле (4:0). Любопытно, что все четыре мяча пришлись на вторую половину встречи.



В турнирной таблице Серии А фиолетовые забрались в топ-10, это достойный результат. Отставание от девятой строчки три пункта, а преследователей сразу три. Для того, чтобы остаться в верхней части турнирной таблицы, достаточно просто победить.



Благо что возможность есть отличнейшая. Штука в том, что СПАЛ за 18 игр на своем поле одержал только две победы и скатал четыре ничьи. Более того, за всё это время он умудрился пропустить целых 37 голов, что в среднем за матч составляет чуть больше двух мячей.

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Не стоит забывать и о последних играх аутсайдера. Общий счёт девяти поражений в 11 встречах после паузы вышел совсем кошмарным — 3:27. То есть в среднем за поединок клуб из Феррары пропускал ровно три мяча. А атаковать флорентийцы умеют более чем достойно.



При таких раскладах П2 с форой (-1) за коэффициент 1.76 смотрится великолепно. Любители рискнуть могут проверить П2 всухую за мощные 3.04. Бело-голубые голами совсем не радуют, а «Фиорентина» в последних восьми матчах пропустила только пять раз.

Прогноз и ставка на матч СПАЛ — «Фиорентина»

СПАЛ продолжает просто доигрывать чемпионат, полностью оправдывая роль последней команды первенства. За 11 туров после паузы бело-голубые потерпели девять поражений. «Фиорентина» же в предыдущих восьми поединках набрала 17 из 24 возможных очков, пропустил лишь пять раз. На наш взгляд, у аутсайдера Серии А мало шансов в матче с «фиалками».



Ставка: победа «Фиорентины» с форой (-1) за коэффициент 1.76.