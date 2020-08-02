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«Крылья Советов» — «Балтика»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию матча

«Крылья Советов» — «Балтика»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию матча
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 2 августа, «Крылья Советов» и «Балтика» сыграют в матче 1-го тура ФНЛ. Начало встречи — в 18:00 мск. В прямом эфире игру можно посмотреть на видеосервисе «Яндекс.Эфир».

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Крыльев» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04. Успех «Балтики» оценён букмекерами коэффициентом 3.90.

Букмекеры уверены, что матч не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.25, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.28.

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