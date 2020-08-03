«Калгари» — «Виннипег»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч НХЛ «Калгари» — «Виннипег».

Ставка: тотал больше 1.5 шайбы в большинстве за 2.55.

В первой игре «Флэймз» оказались сильнее (4:1). Ключевым фактором оказались спецбригады. Удалений было невероятно много — 32 минуты штрафа, 11 малых удалений, а также жуткое нарушение Мэттью Ткачука на Марке Шайфли в дебюте. Два гола из трёх «огоньки» забили в численном большинстве, а четвёртая шайба влетела уже в пустые ворота.



Собственно, травма Шайфли наверняка повлияла на результат, ведь речь идёт о молодом нападающем, набравшим 74 очка в 71 матче регулярного чемпионата. Понятно, что без лучшего бомбардира «Виннипегу» пришлось туго. Отчасти блёклые действия в атаке в первом поединке стоит списать на это.



Вдобавок ко всему в третьем периоде с игры сняли Патрика Лайне, который повредил кисть. Без двух ключевых нападающих шансы гостей, ясное дело, резко падают. Неудивительно, что букмекеры во втором матче отдают заметное предпочтение «Калгари». Перетасовка звеньев и затыкание дыр по ходу плей-офф — это всегда крайне неприятно.



Тем не менее мы бы не торопились списывать «Джетс» со счетов. Грубая игра Ткачука — серьёзный источник для мотивации, который на короткой дистанции может помочь прыгнуть выше головы. В принципе, даже без двух важных форвардов состав у «воздушной армии» довольно крепкий. Нужно только внимательнее сыграть в обороне.



Рискнём заиграть тотал больше 1.5 шайбы в большинстве за 2.55. Логика простая — после случившегося в первой игры «Виннипег» поднимет планку жёсткости и, вполне возможно, устроит охоту на Ткачука. Удалений должно быть много, а потому шансов реализовать лишнего появится предостаточно. Вариант попроще — тотал больше 7.5 малого штрафа за 1.70".