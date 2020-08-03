«Вегас» — «Даллас»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч кругового турнира НХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч НХЛ «Вегас» — «Даллас».

Ставка: «Вегас» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.04.

«Перевес в котировках в сторону «Голден Найтс» прежде всего обусловлен личными встречами и последними результатами. Дело в том, что подопечные Питера Дебура в 13 заключительных поединках перед паузой добыли 11 побед. А вот «Старз», напротив, находились на спаде. Они потерпели шесть поражений подряд, а главное — категорически не могли разобраться с атакой. Каждая шайба давалась с гигантским трудом.



Собственно, клуб из Техаса — самый низовой в НХЛ, в среднем за матч с его участием забрасывается всего 5,17 шайбы. «Вегас» играет гораздо веселее — атака у него глубокая, большинство крепкое. В контрольной встрече удалось без особых проблем укатать «Аризону Койотс» (4:1).



Марк-Андре Флери обошёлся без замен, выменянный Робин Ленер на лёд так и не вышел. Основной вратарь «рыцарей» в полном порядке, а «Даллас» по умолчанию никуда не торопится, традиционно действуя от обороны. Пара голкиперов Бен Бишоп — Антон Худобин по праву считается одной из сильнейших в лиге.



Потому предпосылок для высокой результативности не видим. Здорово выглядит комбинированная ставка 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.04. Надо сказать, она проходила в четырёх из пяти предыдущих очных встреч».