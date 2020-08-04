«Нэшвилл» — «Аризона»: прогноз Павла Лысенкова на матч квалификационной серии НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на второй матч квалификационной серии НХЛ сезона-2019/2020 «Нэшвилл» – «Аризона».



Ставка: обе забьют в 1-м периоде за 2.97.



«Первый матч серии завершился сенсационно, если это слово уместно для безумного августа. «Аризона» убедительно переиграла «Нэшвилл», ведя 3:0 уже к 16-й минуте. «Койоты» забивали и в большинстве, и в меньшинстве, и в равных составах. Итоговый счёт – 4:3, «Предаторз» забросили две шайбы в концовке, но игру так и не спасли. «Аризона» одержала первую кубковую победу с 2012 года.



Конечно, «Нэшвилл» рискнул, когда в воротах сделал ставку на Юсе Сароса (89.2%), прервав роскошную серию Пекки Ринне из 89 матчей в стартовом составе подряд, что тянулась с 2010 года. Что-то подсказывает, во второй игре всё-таки выйдет Ринне, потому что Сарос не убедил, и больше «Нэшвиллу» проигрывать нельзя.



Это будет очень тяжёлый матч для прогноза. Рискованно ставить на победу одной из команд. Поэтому сделаю оригинальный ход, поверив в то, что в первом периоде забьют по голу и «Аризона», и «Нэшвилл». За это дают кэф 2.97. Напомню, что в первом матче в первом периоде мы увидели четыре шайбы, и он остался за «койотами» (3:1)», — сказал Лысенков.



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«Нэшвилл» — «Аризона». Прогноз: Ринне вернётся в ворота, Гранлунд и Форсберг сравняют счёт В первом матче «хищники» пропустили три шайбы к исходу 16-й минуты и проиграли.