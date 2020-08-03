«Нэшвилл» — «Аризона». Прогноз: Ринне вернётся в ворота, Гранлунд и Форсберг сравняют счёт

В первом матче «хищники» пропустили три шайбы к исходу 16-й минуты и проиграли.

4 августа во втором матче квалификационного раунда НХЛ «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Аризоной Койотс». Начало игры — в 21:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Нэшвилла» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.31, успех «Аризоны» идёт у букмекеров за 2.92.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — «Аризона Койотс»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — «Аризона Койотс» 4 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.08, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.92. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40.

Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — «Аризона Койотс» (04.08.2020)

Наконец-то! НХЛ всё же вернулась в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта, и вот спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явила себя болельщикам. 1 августа стартовал раунд плей-ин.

«Эдмонтон» — «Чикаго». Прогноз: Макдэвид, Драйзайтль и Нил замучают Кори Кроуфорда Накануне «нефтяники» пропустили четыре шайбы в первом периоде и потерпели поражение.

Все участники успели провести тренировочные лагери, а также сыграли на днях по одному контрольному матчу. Сразу отметим, что деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев до конца сезона будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.

По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который будет играться до трёх побед в серии. 4 августа в 21:30 мск на лёд арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне выйдут «Нэшвилл Предаторз» и «Аризона Койотс».

Соперники не попали в топ-4 Западной конференции по итогам укороченного регулярного чемпионата, а потому вынуждены преодолевать квалификационный раунд. Первый матч к удивлению большинства экспертов забрали «псы» — 4:3. Похоже, «хищников» смутил удивительный первый гол.

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На восьмой минуте шайба в результате череды совпадений от груди Мэтта Дюшейна оказалась в сетке ворот. Дальше наступил провал — уже к 16-й минуте «Аризона» вела со счётом 3:0. Во втором периоде «Нэшвилл» умудрился пропустить в большинстве, а затем всё же вернулся в игру. Но спастись не успел, хотя моменты имелись.

Похоже, главный тренер «Предаторз» Джон Хайнс не угадал с вратарём. Пекка Ринне впервые за долгое время начал Кубок Стэнли на скамейке, а заменивший его Юусе Сарос не провалился, но и не подтащил в ключевых эпизодах. Вполне возможно, что на второй матч выйдет уже опытный финн, хотя регулярку он и провалил.

Скорее всего, после комедии ошибок и сумбурного хоккея наступит время концентрации и аккуратности. Второе поражение подряд поставит фаворита на грань пропасти. Проблемы с атакой есть у обеих сторон, но подбор исполнителей в обороне у «хищников» солиднее — Роман Йози, Райан Эллис, Маттиас Экхольм.

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Осталось только уменьшить количество удалений, ведь в меньшинстве «Нэшвилл» не блещет с первых дней сезона. Накануне он схватил аж семь малых штрафов, для плей-офф это очень много. Удаление Ника Бонино на 55-й минуте, например, позволило гостям получить дополнительную передышку перед концовкой.

Итоговая победа «Нэшвилла» за 1.79 смотрится вполне нормально: глубина состава и качество обороны должны помочь оправиться от обидного поражения. Вариант посмелее — комбинированная ставка 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы, на неё дают коэффициент 2.03.

Прогноз и ставки на матч «Нэшвилл Предаторз» — «Аризона Койотс» 4 августа 2020 года

Накануне «Нэшвилл» начал с курьёзного гола, который подкосил команду. В итоге она уже к исходу 16-й минуты горела со счётом 0:3. Дальше взяла себя в руки и вернула интригу, но спастись не сумела. Защита у «хищников» интереснее, да и кубкового опыта явно больше. На наш взгляд, «Предаторз» выдержат удар и задушат «Аризону» во втором матче.

Ставка: итоговая победа «Нэшвилла» за 1.79.