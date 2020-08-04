«Брентфорд» — «Фулхэм»: прогноз Романа Павлюченко на финал Чемпионшипа

Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко дал прогноз на финал плей-офф Чемпионшипа «Брентфорд» — «Фулхэм».



Ставка: проход «Фулхэма» за 2.50.



«Мечта любого английского мальчишки – выйти на поле «Уэмбли». Именно на этом стадионе проходят основные значимые матчи розыгрыша английских чемпионатов и Кубков. В этом году впервые в истории финал плей-офф Чемпионшипа пройдёт без болельщиков, но таковы сегодняшние реалии коронавирусной эпидемии, захватившей всю нашу планету.



Что до завершившегося турнира, то финалисты закончили его на третьей и четвёртой позициях, набрав при этом абсолютно равное количество очков – по 81. «Брентфорд» финишировал двумя поражениями и эту серию продолжил в полуфинале, уступив «Суонси» на выезде.



Мне показалось, что «пчёлы» не готовы к Премьер-лиге и мечтают о возвращении во вторую по силе лигу, что я и чувствую перед этой игрой. «Суонси» проиграл, а в главной дуэли мы увидим два столичных клуба.



«Фулхэм» мощно прошёл по турнирной дистанции, а серию блестящих летних игр омрачило домашнее поражение от «Кардиффа», впрочем, оно не повлияло на общую победу по сумме двух поединков.



Тяжело предсказать, по какому сценарию будут развиваться события в сегодняшнем финале, но всё же мне больше нравятся «дачники», которые выглядят более креативно, да и игрового азарта у них побольше, чем у «Брентфорда». Я ставлю на проход в АПЛ «Фулхэма», — сказал Павлюченко.



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