«Копенгаген» — «Истанбул»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги Европы «Копенгаген» — «Истанбул».
Ставка: гол в первые 29 минут — нет за 2.43.
«В Турции хозяева оказались сильнее. Было это аж 12 марта, то есть почти пять месяцев подряд. С тех пор многое изменилось. «Истанбул Башакшехир» впервые в истории клуба выиграл чемпионат Турции. Он долгое время шёл вровень с «Трабзонспором», однако после рестарта первенства допустил меньше осечек и за тур до конца обеспечил себе титул.
«Копенгаген», напротив, наломал дров на финише сезона. В июне-июле, например, выдал жуткую серию из шести матчей без побед, в которых зацепил всего два очка. С горем пополам всё же удалось собраться с силами и вернуться на второе место, которое вывело в Лигу Европы на будущий год.
В двух заключительных турах «львы» одержали трудовые победы с разницей в один мяч, которые позволили вырвать серебро. Последний матч также состоялся 26 июля. Ситуация запутанная. С одной стороны, состояние хозяев логично вызывает вопросы, а ведь им придётся идти вперёд и забивать.
С другой — турецкие клубы традиционно не впечатляют на выезде. В 1/16 финала Лиги Европы «Истанбул» без шансов проиграл «Спортингу» со счётом 1:3. Уйти от разгрома удалось только в концовке, всё тот же Эдин Вишча реализовал пенальти. Потому лезть в исход слишком опасно, попробуем зайти с другой стороны.
Разница в счёте минимальна, рисковать и идти вперёд большими силами хозяева вряд ли станут. В случае пропущенного мяча им придётся забивать трижды. В то же время турецкому клубу торопиться абсолютно некуда. Логично предположить, что дебют получиться осторожным. «Гол в первые 29 минут — нет» за 2.43 или тотал меньше 1 гола в первом тайме за 1.69 смотрятся нормально».
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