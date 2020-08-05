«Интер» — «Хетафе»: прогноз Александра Аксёнова на встречу 1/8 финала ЛЕ

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Интер» — «Хетафе».



Ставка: меньше 3 мячей в матче и обе забьют — нет за 1.95.



«До паузы, связанной с пандемией, у футбольных специалистов были серьёзные сомнения относительно радужных перспектив «Интера» в соперничестве с «Хетафе». Испанцы проводили отличный сезон, угнетали соперников строгостью обороны, поглядывали на Лигу чемпионов, не страшась любого, даже самого могучего соперника.



В этих условиях казалось, что нестабильному «Интеру», который лишь обретал себя под руководством Антонио Конте, в играх с испанцами будет очень и очень непросто. Казалось, что это будет встреча двух команд, в которой дисциплина, скорее всего, окажется весомее класса.



Но трёхмесячный перерыв всё изменил — «Хетафе» провёл 11 матчей в чемпионате Испании, одержав за это время всего одну победу, пролетев не только мимо Лиги чемпионов, но и не попав в следующем сезоне в Лигу Европы. Потому кажется, что в это время именно «Интер» является ярко выраженным фаворитом. Итальянцы будут предельно мотивированны, ведь Лига Европы — это последний шанс зацепиться за трофей. Плюс хорошая концовка сезона весьма нужна Конте — ряд его высказываний о пассивности руководства «Интера» может привести к его отставке. В этих условиях «Интер» победит, но не уверен, что успех будет сопряжён с большим количеством забитых мячей. Таким образом, мой прогноз на матч «Интер» — «Хетафе» — тотал меньше 2.5 голов и обе не забьют», — сказал Аксёнов.



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«Интер» — «Хетафе». Прогноз: Конте, Лукаку, Санчес и Эриксен не оставят испанцам шансов За 11 матчей в испанской Примере «Хетафе» забил всего шесть мячей.