«Интер» — «Хетафе»: прогноз Егора Титова на игру 1/8 финала Лиги Европы 5 августа

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Интер» — «Хетафе» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.
Ставка: «Хетафе» не проиграет за 2.24.
«Итальянцы против испанцев — это всегда очень интересное противостояние. А здесь ещё очень необычная испанская команда, которая где-то даже играет в итальянском стиле. «Хетафе» — это не про красивый футбол, это команда бойцов, которые будут вгрызаться в соперника, до последнего сражаться за результат. Всеми возможными способами «Хетафе» будет цепляться за выход в четвертьфинал. И фолить будут, и грубо играть, и провоцировать. Такая уж это команда.
Вроде бы «Интер» должен иметь преимущество, чемпионат Италии только что закончился. Миланцы в тонусе, концовку они провели просто здорово, обыграв всухую «Наполи» и «Аталанту». Это результаты, которые обращают на себя внимание. Но опыта игры против таких команд, как «Хетафе», у «Интера» не так много. В Италии сейчас все играют в более открытый футбол. «Хетафе» же будет делать ставку на плотную оборону и выбегания в контратаку. Весь вопрос, хватит ли испанцев по части физики. Они не очень здорово провели отрезок после коронавируса.
Но я всё-таки поверю в характер «Хетафе». Да, по классу они уступают. Но здесь такой шанс для них. Просто так они ничего не отдадут. Поставлю на то, что «Хетафе» не проиграет в основное время», — сказал Титов.
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