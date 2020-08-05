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«Шахтёр» — «Вольфсбург»: прогноз Валерия Непомнящего на Лигу Европы 5 августа

«Шахтёр» — «Вольфсбург»: прогноз Валерия Непомнящего на Лигу Европы 5 августа
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Лиги Европы 5 августа «Шахтёр» — «Вольфсбург».

Ставка: победа «Шахтёра» с форой (0) за 1.80.

«В первой игре этого противостояния «Шахтёр» одержал гостевую победу со счётом 2:1. В ответном матче он остаётся для меня фаворитом. Игра пройдёт в Киеве, поэтому украинский клуб имеет хорошие шансы снова обыграть «Вольфсбург».

Немецкий чемпионат уже давно закончился. У «Вольфсбурга» была приличная пауза между официальными матчами, а «Шахтёр» сейчас, можно сказать, на ходу. Этот фактор в пользу хозяев. Кроме того клуб из Донецка нормально выступал в чемпионате Украины: даже проводя ротацию, не проигрывал.

Мне кажется, что команда Луиша Каштру будет лучше готова к этой игре, так как в последних матчах национального чемпионата некоторые основные игроки отдохнули. Скорее всего, это было сделано специально, чтобы команда подошла в хорошей форме к Лиге Европы.

После результата первой встречи «Шахтёр» устроит ничейный результат, чтобы пройти в следующий раунд. Правда, я считаю, что он вполне может выиграть ответный матч, поэтому поставлю на «Шахтёр» с форой (0)», — сказал Непомнящий.

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