Алексей Олейник — Деррик Льюис, UFC Vegas 6: ставки и коэффициенты на бой 8 августа
8 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174 (другое название — UFC Vegas 6). В главном бою сразятся тяжеловесы россиянин Алексей Олейник и американец Деррик Льюис. Начало этого поединка — ориентировочно в 06:10 мск 9 августа. Прямую трансляцию боя покажет телеканал «Рен ТВ».
По оценке аналитиков, фаворит боя — Льюис. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.50. Это примерно 63% вероятности. Сделать ставку на успех Олейника можно с коэффициентом 2.66 (35%). На ничейный иход боя букмекеры предложили коэффициент 55.00 (2%).
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