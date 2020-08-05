«Манчестер Юнайтед» — ЛАСК: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги Европы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — ЛАСК.



Ставка: «Манчестер Юнайтед» выиграет и не пропустит за 2.02.



Здесь всё достаточно просто. У ЛАСКа не было шансов сыграть после начала июля, когда в Австрии закончился футбол. Но и до этой паузы они не производили впечатления мощной команды. В 7 матчах из 11 – поражения. Пропускают в среднем полтора мяча за игру. В общем, испытывают большие проблемы.



Можно вспомнить первый матч. 5:0 — очень комфортная победа «Ман Юнайтед». Думаю, и здесь никаких проблем не будет. Тем более «Манчестер» выглядел в концовке английского чемпионата очень сильно. 7 побед в 11 встречах и упущенные очки только в матчах с командами, которые действительно были на голову сильнее, чем ЛАСК.



Поэтому, повторюсь, здесь всё просто. «Юнайтед» выиграет и не пропустит», — сказал Казанский.



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