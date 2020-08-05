«Манчестер Юнайтед» — ЛАСК: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги Европы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — ЛАСК.
Ставка: «Манчестер Юнайтед» выиграет и не пропустит за 2.02.
Здесь всё достаточно просто. У ЛАСКа не было шансов сыграть после начала июля, когда в Австрии закончился футбол. Но и до этой паузы они не производили впечатления мощной команды. В 7 матчах из 11 – поражения. Пропускают в среднем полтора мяча за игру. В общем, испытывают большие проблемы.
Можно вспомнить первый матч. 5:0 — очень комфортная победа «Ман Юнайтед». Думаю, и здесь никаких проблем не будет. Тем более «Манчестер» выглядел в концовке английского чемпионата очень сильно. 7 побед в 11 встречах и упущенные очки только в матчах с командами, которые действительно были на голову сильнее, чем ЛАСК.
Поэтому, повторюсь, здесь всё просто. «Юнайтед» выиграет и не пропустит», — сказал Казанский.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 5 августа 2020
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:06
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 4 августа 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:30