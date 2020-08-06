«Шахтёр» — «Динамо-Брест»: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси 6 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Шахтёр» — «Динамо-Брест».

Ставка: «Шахтёр» не проиграет и забьёт больше 1.5 мяча за 1.75.

«Солигорский «Шахтёр» после неудачного дебюта набрал солиднейшую форму. Клуб выдаёт беспроигрышную серию, которая составляет уже 15 туров. Любопытно, что на таком внушительном отрезке получилось добыть 10 побед. Теперь у «кротов» 40 баллов после 20 туров, что позволяет лидировать в турнирной таблице чемпионата Беларуси. Даже грозный БАТЭ не выдерживает такого темпа и отстаёт пока что на три пункта. Замыкает топ-3 «Неман» из Гродно, у него тоже 37 баллов, но есть ещё игра в запасе. То есть конкуренты совсем близко.



Брестское «Динамо» — действующий чемпион страны — такой стабильностью в текущем сезоне похвастать не может. В таблице «южане» держат за собой седьмое место, набрав 29 очков. До третьей строчки не хватает целых восемь пунктов, однако у них есть ещё две игры в запасе. Одна против нестабильной «Славии-Мозырь», а другая с заметно сбавившим «Слуцком». То есть пока ещё ничего не потеряно, но для этого нужно максимально быстро возвращаться в победную колею.

Пополнившаяся резвым узбекским полузащитником Джасурбеком Яхшибоевым атака солигорчан в предыдущих пяти турах умудрилась наколотить 14 голов. Три из них, к слову, на счету молодого легионера. А в обороне «горняки» действуют предельно аккуратно и имеют только два пропущенных в тех же последних пяти матчах.



Для «Динамо» из Бреста, которое за девять выездов добыло только четыре победы, игра в Солигорске станет настоящим испытанием. При таких раскладах лобовая победа хозяев за коэффициент 1.65 определённо достойна внимания.

Также можно подумать над ставкой «Шахтёр» не проиграет и забьёт больше 1.5 мяча за коэффициент 1.75. Надо сказать, что за 10 домашних матчей в текущем сезоне клуб забил 21 гол, а пропустил только пять. Статистика личных встреч на нашей стороне: за 17 предыдущих игр с «брестами» «горняки» проиграли только три раза".