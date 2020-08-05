«Шахтёр» — «Динамо-Брест». Прогноз: Милевский не помешает Бодулу остаться на первом месте

6 августа солигорский «Шахтёр» примет брестское «Динамо» в матче 21-го тура чемпионата Беларуси, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты считают фаворитом солигорчан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех брестчан оценён букмекерами коэффициентом 6.80.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Беларуси «Шахтёр» — «Динамо-Брест»

Букмекеры считают, что матч Высшей лиги Беларуси «Шахтёр С» — «Динамо-Брест» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65.

Анализ и прогноз матча «Шахтёр С» — «Динамо-Брест» (06.08.2020)

Пока мир полыхает в ожидании возвращения главных европейских турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы, Высшая лига Беларуси медленно, но верно приближается к завершающей трети сезона. На календаре 21-й тур, участникам осталось провести по девять матчей, а также несколько перенесенных встреч.

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Общая картина начинает вырисовывается, но пока это скорее намётки, поскольку ясно далеко не всё. Плотность таблицы в чемпионате Беларуси до сих пор существенная. Один удачный отрезок для отдельно взятой команды может всё изменить.



Солигорский «Шахтёр» после неудачного дебюта набрал солиднейшую форму. Клуб выдаёт беспроигрышную серию, которая составляет уже 15 туров. Любопытно, что на таком внушительном отрезке получилось добыть десять побед.



Одна из них, к слову, пришлась на матч прошлого тура. «Горняки» наведались в гости к «Слуцку», переживающему не самые лучшие времена, и уверенно победили со счётом 2:0. Оба мяча были забиты со стандартных положений (после пенальти и прямым ударом со штрафного), но стоит отметить, что гости имели огромное преимущество и взяли три очка заслуженно.

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Теперь у «кротов» 40 баллов после 20 туров, что позволяет лидировать в турнирной таблице чемпионата Беларуси. Даже грозный БАТЭ не выдерживает такого темпа и отстаёт пока что на три пункта. Замыкает топ-3 «Неман» из Гродно, у него тоже 37 баллов, но есть ещё игра в запасе. То есть конкуренты совсем близко.



Брестское «Динамо» — действующий чемпион страны — такой стабильностью в текущем сезоне похвастаться не может. После небольшого победного отрезка снова настало время осечки. В 15-м туре команда из Бреста не смогла ничего предложить «Неману» (0:1), в следующем, 16-м, едва удалось спастись от аутсайдера «Смолевичей» (3:3), а в 19-м туре она с треском провалилась с «Ислочью» (0:2).



Прервать неудачную серию получилось лишь в прошлом матче. «Бресты» принимали «Витебск», который в последнее время почувствовал уверенность, и победили — 1:0. Концовка получилась крайне эмоциональной, но удержать победный счёт всё же удалось.

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В таблице «южане» держат за собой седьмое место, набрав 29 очков. До третьей строчки не хватает целых восемь пунктов, однако у них есть ещё две игры в запасе. Одна против нестабильной «Славии-Мозырь», а другая с заметно сбавившим «Слуцком». То есть пока ещё ничего не потеряно, но для этого нужно максимально быстро возвращаться в победную колею.

Впрочем, уже сейчас начать улучшать свое положение действующий чемпион Беларуси вряд ли сумеет. Его ближайший соперник весьма хорош. Пополнившаяся резвым узбекским полузащитником Джасурбеком Яхшибоевым атака солигорчан в предыдущих пяти турах умудрилась наколотить 14 голов. Три из них, к слову, на счету молодого легионера. А в обороне «горняки» действуют предельно аккуратно и имеют только два пропущенных в тех же последних пяти матчах.



Для «Динамо» из Бреста, которое за девять выездов добыло только четыре победы, игра в Солигорске станет настоящим испытанием. При таких раскладах лобовая победа хозяев за коэффициент 1.65 определённо достойна внимания.

«Чикаго» — «Эдмонтон». Прогноз: Макдэвид, Драйзайтль, Кейн и Тэйвз снова зажгут в дебюте Пока первые периоды в этом противостоянии получаются особенно захватывающими.

Также можно подумать над ставкой «Шахтёр» не проиграет и забьёт больше 1.5 мяча за коэффициент 1.75. Надо сказать, что за 10 домашних матчей в текущем сезоне клуб забил 21 гол, а пропустил только пять. Статистика личных встреч на нашей стороне: за 17 предыдущих игр с «брестами» «горняки» проиграли только три раза.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси «Шахтёр Солигорск» — «Динамо-Брест»

Солигорский «Шахтёр» набрал мощнейших ход и сейчас сметает всё на своем пути. На наш взгляд, у действующего чемпиона Беларуси «Динамо-Брест», который стабильностью в текущем сезоне не отличается, маловато шансов. На стороне «горняков» в придачу своё поле и статистика личных встреч.



Ставка: «Шахтёр» не проиграет и забьёт больше 1.5 мяча за коэффициент 1.75.