«Вулверхэмптон» — «Олимпиакос»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Вулверхэмптон» — «Олимпиакос».



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.00.



«На первый взгляд кажется, что англичане должны легко проходить греков, но это только на первый взгляд.



«Олимпиакос» без больших проблем выиграл чемпионат Греции, опередив ПАОК на почти 20 очков и пропустив всего 16 мячей в 36 играх. У красно-белых довольно возрастная (хотя у «Вулверхэмптона» такая же), но тактически грамотная команда с португальцем Педру Мартиншем у руля. За неё по-прежнему забивают 35-летний Вальбуэна и 33-летний Эль Араби, о котором до этого сезона вообще никто ничего не слышал.



Греки подписали марокканца, поигравшего в Катаре и ставшего свободным агентом, прошлым летом. На него даже не рассчитывали как на основного нападающего, но… Он заявил о себе в Краснодаре, когда оформил дубль и окончательно лишил «быков» мечты о Лиге чемпионов. Помню, после матча я его спросил о планах и мечтах. Он сказал, что просто хочет играть в футбол, а ещё выйти как-нибудь на поле против какой-нибудь английской команды, так как всегда был поклонником английского футбола.



За прошедший с тех слов год жребий подарил ему шанс сыграть против «Тоттенхэма», «Арсенала» и «Вулверхэмптона»… и он забил каждому из них. А ещё стал лучшим бомбардиром чемпионата Греции с 20 голами.



Вот такая история. Так что интриг здесь хватает. И Эль Араби против англичан, и два португальских тренера, хорошо знающих друг друга, и две отменно выученные тактические команды.



Предположу, что много голов мы здесь не увидим. По крайней мере в первый час игры. Обе команды предпочитают действовать вторым номером. В первом тайме греки будут обороняться большими силами, ну а во втором им придётся идти вперёд (матч в Пиреях завершился ничьей 1:1), и игра может раскрыться», — сказал Петросьян.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Вулверхэмптон» — «Олимпиакос». Прогноз: Хименес, Адама Траоре и Вальбуэна забудут о голах В девяти матчах АПЛ после паузы с участием «волков» лишь однажды пробивался верх.