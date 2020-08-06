«Байер» — «Глазго Рейнджерс»: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Байер» — «Глазго Рейнджерс» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.



Ставка: ТБ 3 за 1.93.



«Матч возвращающейся к нам Лиги Европы. Еврокубки всё-таки будут доиграны. Это не может не радовать.



На самом деле, как мне кажется, отличное приключение ждёт команды, особенно если мы говорим о Лиге Европы. Всё-таки там команды не первого эшелона, не самые топовые. Для «Байера» «Глазго Рейнджерс» — та команда, которую нужно проходить.



Думаю, в первом матче «Байер» многое решил. Ответная игра такого большого значения не имеет. Но учитывая, что Леверкузен всегда играет от атаки, и учитывая, что он никуда не будет уезжать из Германии, то он в своём фирменном стиле будет действовать. Большое количество забитых мячей в этой встрече практически обеспечено.



Ставку предложу — «тотал больше 3 мячей» с коэффициентом 1.93. Тут есть и возможность расхода», — сказал Андронов.



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