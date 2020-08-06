«Базель» — «Айнтрахт»: прогноз Эльвина Керимова на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Базель» — «Айнтрахт».



Ставка: «Айнтрахт» забьёт минимум 2 мяча за 1.92.



«Пара, в которой практически всё ясно, — «Базель» против «Айнтрахта». В Германии при пустых трибунах несколько месяцев назад швейцарцы разгромили немцев 3:0. С тех пор команды завершили свои выступления в национальных чемпионатах — «Базель» впервые с сезона-2008/2009 занял не первое и даже не второе место, а третье (помимо «Янг Бойз» «Санкт Галлен» обошёл «Базель» в таблице); что касается «Айнтрахта», то команда Ади Хюттера не дотянулась даже до зоны Лиги Европы и заняла итоговое девятое место.



Я думаю, немцы не сдадутся и попробуют сыграть хотя бы результативно. Бас Дост и Андре Силва на финише сезона играли здорово. В составе «Айнтрахта» есть Камада, Костич, Пасенсия — в общем, атака у франкфуртцев сильная.



«Базель» потерпел на финише чемпионата 3 поражения в 13 встречах. В поединке с «Лугано» за три тура до конца команда Марселя Коллера пропустила четыре мяча. Потом выдала два сухих матча, но оборона у «Базеля» не самая надёжная — средний показатель больше 1 пропущенного гола за игру.



Я думаю, что полуфиналист прошлогоднего розыгрыша ЛЕ ещё поборется. Мой прогноз — индивидуальный тотал «Айнтрахта» больше 1.5 гола за матч с коэффициентом 1.92», — сказал Керимов.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Базель» — «Айнтрахт». Прогноз: море веселья в ответном матче в 1/8 финала Лиги Европы Чтобы отыграть разницу в три мяча, «Айнтрахту» необходимо с первых минут идти в атаку.