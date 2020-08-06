«Севилья» — «Рома»: прогноз Александра Мостового на матч 1/8 финала Лиги Европы 6 августа

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги Европы «Севилья» — «Рома».
Ставка: ничья за 3.46.
«Мне очень жаль, что «Севилья» не смогла сдвинуть с третьей позиции «Атлетико» в минувшем сезоне Ла Лиги, хотя красно-белые заслужили это. Впрочем, команда добыла путёвку в Лигу чемпионов, да и четвёртое место в Примере – очень достойный результат.
Я считаю, что подвели испанский клуб ничейные исходы на ровном месте. Свой путь в Дуйсбург Юлен Лопетеги с дружиной прошёл на одном дыхании – первое место в группе, откровенно одной из самых слабых, затем был «Клуж», который выбыл из турнира только из-за пропущенного на своем поле мяча.
«Рома» в 1/16 пробилась в весенне-летний этап со второй позиции в группе, где обыграла «Гент» со счётом 2:1 по сумме двух встреч. На финише чемпионата Италии «волки» выдали серию из четырёх побед, что привело столичных в первую пятёрку.
Я считаю, что сегодня на поле выйдут равные по силе команды. Каждый достоин не только пройти стадию, а сыграть в финале. Предполагаю мирный исход этого поединка и предлагаю обратить внимание на такой вариант исхода, как ничья», — сказал Мостовой.
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