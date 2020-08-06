«Байер» — «Рейнджерс»: ставка Максима Калиниченко на игру Лиги Европы

Экс-футболист сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Байер» — «Рейнджерс».



Ставка: победа «Байера» с форой (-1) за 2.14.



«В ответном матче 1/8 финала вернувшейся Лиги Европы «Байер» дома примет «Рейнджерс».



Здесь безусловным фаворитом считается немецкая команда. Но, конечно, не стоит забывать необычные условия карантина. После долгой остановки чемпионатов сейчас в еврокубках может произойти всё что угодно.



Очень непредсказуемо стартовал чемпионат Шотландии. В первом же туре подопечные Стивена Джеррарда победили «Абердин» с небольшим счётом 1:0. До этого в товарищеских встречах они также выигрывали уже более уверенно.



А Бундеслига несколько недель назад завершилась. «Байер» показал себя в доигровке туров как хорошо играющая в атаке команда, но и как имеющая проблемы в обороне. «Байер» в итоге расположился на пятой строчке, совсем на немного отстав от нескольких клубов сверху. Его последние встречи в чемпионате были нестабильными. «Байер» несколько раз проиграл, а также в паре туров одержал победу и сыграл вничью.



Я думаю, что в их противостоянии силы особо не поменялись. Клуб из Глазго не является тем соперником, который бы смог выбить «Байер» из этого турнира. Я бы предложил поставить в этой встрече на успех хозяев с форой (-1)», — сказал Калиниченко.



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«Байер» — «Рейнджерс». Прогноз: Хаверц, Фолланд и Бендер выкинут Джеррарда из Лиги Европы В Глазго немецкий клуб победил со счётом 3:1, ответный матч превращается в формальность.