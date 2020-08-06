Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Фонбет» выделил уже более 60 миллионов рублей в рамках акции «Ставка на добро»

«Фонбет» выделил уже более 60 миллионов рублей в рамках акции «Ставка на добро»
Ставки / Прогнозы 0

«Фонбет» продолжает оказывать адресную помощь благотворительным организациям, хосписам, социально-реабилитационным центрам и другим организациям, которые трудятся ради поддержки тяжелобольных детей и детей, попавших в сложные жизненные ситуации, а также пожилых людей.

Более 1 млн рублей получил благотворительный центр «Верю в чудо». Он объединяет организации, которые помогают детям, оставшимся без попечения родителей, из разных городов Калининградской области.
Волгоградская организация «Право на жизнь» при поддержке «Фонбет» смогла реализовать программу «Добрая ложка», а также закупить необходимые товары для «Слащевской школы-интерната». Подмосковный детский хоспис «Дом с маяком» приобрел жизнеобеспечивающее питание для детей, находящихся на лечении в нём.

Среди других организаций, которые «Фонбет» поддержала в рамках программы «Ставка на добро», – организация «Дети могут все» из Новороссийска, образовательное учреждение «Странник» из Санкт-Петербурга, волгоградский фонд социальной помощи «Планета Детства» и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних из Владимирской области.

Общая сумма помощи, оказанной «Фонбет», составила 60 063 223 рубля. Узнать больше о благотворительной программе и тех, кто получил помощь, можно на странице акции.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020