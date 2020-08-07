Ставишь на Лигу чемпионов? Академия «Чемпионата» научит выигрывать
«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, проходишь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров!
Сегодня в 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет «Реал Мадрид», а «Ювентус» встретится с «Лионом». Оба матча начнутся в 22:00 мск. В Академии ты узнаешь, как анализировать футбол, изучишь пять популярных стратегий ставок и научишься управлять игровым банком.
Преподаватели Академии:
- Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу.
- Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер.
- Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка».
- Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок.
- Олег Клепиков, нейропсихолог.
- Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского».
- Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте».
Регистрируйся в Академии «Чемпионата» и получи до 15 000 рублей бонусами на первые ставки!
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