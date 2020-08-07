«Флорида» — «Айлендерс»: прогноз и ставка «Чемпионата» на четвёртый матч серии НХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч НХЛ «Флорида» — «Айлендерс».

Ставка: победа «Айлендерс» с нулевой форой за 1.86.

«Три матча уже позади, «островитяне» ведут в серии со счётом 2-1. То есть им достаточно выиграть ещё один раз для выхода в первый раунд Кубка Стэнли. Два стартовых поединка без особых вопросов остались за «Айлендерс». «Пантеры» честно старались навязывать сопротивление, но хвалёная атака упорно не могла преодолеть капканы имени Барри Тротца, а традиционные ошибки в обороне никуда не делись. Сергей Бобровский, конечно, выручал, но этого не хватало — 1:2 и 2:4.



Третья игра получилась необычайно вязкой и закрытой. Собственно, команды за 60 минут сподобились всего на 44 броска, что по меркам НХЛ и узких площадок невероятно мало. Цена ошибки была высока, шайба часто задерживалась в средней зоне, и игра много времени проходила у бортов. Выйти на ударную позицию удавалось редко.



«Флориду» выручило большинство. Первая и вторая шайбы влетели в ворота Семёна Варламова в формате «5 на 4», причём во втором случае реализованным оказалось удаление самого голкипера, который сыграл за пределами трапеции. Бобровский совершил несколько классных сейвов, но стоять на голове ему не пришлось (3:2).



Раскачать соперника на открытый хоккей у подопечных Джоэля Кенневиля точно не получится. Вариант один — максимально аккуратно и внимательно действовать в обороне, а также выжимать все соки из каждого удаления противника. Неудивительно, что букмекеры дают на тотал меньше 5.5 шайбы аккуратный коэффициент 1.75.



Линия на исход кажется ровной. Система «Нью-Йорка» реже даёт сбои: при прочих равных надёжная оборона в плей-офф выходит на первый план. Лидеры «Пантерз» редко получают свободу, даже Александр Барков умудрился закончить третий матч серии с показателем полезности «-2».



Потому логичнее отталкиваться от номинальных гостей. П2 с нулевой форой идёт за 1.86, комбинированная ставка — Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.97. В вязком хоккее шансы «островитян» выше. Хотя Сергей Бобровский способен вмешаться в расклады».