«Флорида» — «Айлендерс». Прогноз: Бобровский покажет класс, Варламов пройдёт дальше

7 августа в матче плей-офф НХЛ «Флорида Пантерз» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Айлендерс» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39, успех «Флориды» идёт у букмекеров за 2.81.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Айлендерс»

Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» 7 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.32, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.75. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.35.

Анализ и прогноз матча плей-офф НХЛ «Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» (07.08.2020)

Для любителей хоккея наступили замечательные дни, ведь НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Предыдущие официальные матчи были сыграны ещё 12 марта. Спустя 4,5 месяца лучшая хоккейная лига мира вновь явила себя болельщикам. 1 августа стартовал раунд плей-ин.

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Вплоть до конца сезона деление на хозяев и гостей в подавляющем большинстве случаев будет условным, матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто.

По четыре лучших клуба в каждой конференции напрямую попали в первый раунд Кубка Стэнли, а ещё 16 клубов сразятся в раунде плей-ин, который будет играться до трёх побед в серии. 7 августа в 19:00 мск на лёд «Скотиабанк-Арены» в Торонто снова выйдут «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Соперники не попали в топ-4 Западной конференции по итогам укороченного регулярного чемпионата, а потому вынуждены преодолевать квалификационный раунд. Три матча уже позади, «островитяне» ведут в серии со счётом 2-1. То есть им достаточно выиграть ещё один раз для прохода в первый раунд Кубка Стэнли.

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Два стартовых поединка без особых вопросов остались за «Айлендерс». «Пантеры» честно старались навязывать сопротивление, но хвалёная атака упорно не могла преодолеть капканы имени Барри Тротца, а традиционные ошибки в обороне никуда не делись. Сергей Бобровский, конечно, выручал, но этого не хватало — 1:2 и 2:4.

Третья игра получилась необычайно вязкой и закрытой. Собственно, команды за 60 минут сподобились всего на 44 броска, что по меркам НХЛ и узких площадок невероятно мало. Цена ошибки была высока, шайба часто задерживалась в средней зоне и много времени проводила у бортов. Выйти на ударную позицию удавалось редко.

«Флориду» выручило большинство. Первая и вторая шайба влетели в ворота Семёна Варламова в формате «5 на 4», причём во втором случае реализованным оказалось удаление самого голкипера, который сыграл за пределами трапеции. Бобровский совершил несколько классных сейвов, но стоять на голове ему не пришлось (3:2).

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Раскачать соперника на открытый хоккей у подопечных Джоэля Кенневиля точно не получится. Вариант один — максимально аккуратно и внимательно действовать в обороне, а также выжимать все соки из каждого удаления противника. Неудивительно, что букмекеры дают на тотал меньше 5.5 шайбы аккуратный коэффициент 1.75.

Линия на исход кажется ровной. Система «Нью-Йорка» реже даёт сбои: при прочих равных надёжная оборона в плей-офф выходит на первый план. Лидеры «Пантерз» редко получают свободу, даже Александр Барков умудрился закончить третий матч серии с показателем полезности «-2».

Потому логичнее отталкиваться от номинальных гостей. П2 с нулевой форой идёт за 1.86, комбинированная ставка — Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.97. В вязком хоккее шансы «островитян» выше. Хотя Сергей Бобровский способен вмешаться в расклады.

Прогноз и ставки на матч «Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» 7 августа 2020 года

Оборона Барри Тротца работает: лидеры «Флориды» никак не могут разбежаться, вымучивая каждый бросок. В защите «островитяне» надёжнее, при вязком низовом хоккее их шансы заметно выше. В третьем матче у «Пантерз» сработало большинство, а в нужный момент выручил Бобровский. «Айлендерс» оставляют более цельное впечатление, так что пятый матч мы вряд ли увидим.

Ставка: победа «Айлендерс» с нулевой форой за 1.86.