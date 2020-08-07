«Манчестер Сити» — «Реал Мадрид»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало

7 августа «Манчестер Сити» примет «Реал Мадрид» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Эксперты считают фаворитом англичан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех испанцев оценён букмекерами коэффициентом 4.50. Ставки на ничью принимаются за 4.60.



Букмекеры уверены, что матч плей-офф Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36.



Поставить на проход «Ман Сити» можно за 1.14 (83%), а на проход «Реала» — за 5.65 (17%).