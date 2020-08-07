«Ювентус» — «Лион»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу покажут

7 августа «Ювентус» примет «Лион» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Футбол 2». В первой игре «Лион» победил со счётом 1:0.



Эксперты считают фаворитом итальянцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех французов оценён букмекерами коэффициентом 8.00.



Букмекеры считают, что матч плей-офф Лиги чемпионов «Ювентус» — «Лион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74.



Проход «Ювентуса» в четвертьфинал Лиги чемпионов идёт за 1.81, проход «Лиона» — за 2.00.

«Ювентус» — «Лион». Прогноз: Роналду и Дибала вытащат Сарри в 1/4 финала Лиги чемпионов Туринцы на своём поле крайне хороши, а у «Лиона» не было должной игровой практики.