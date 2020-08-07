«Манчестер Сити» — «Реал Мадрид»: прогноз Егора Титова на встречу 1/8 финала ЛЧ 7 августа

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Реала» за 4.34.



«Как давно, конечно, была сыграна первая встреча. Думаю, не все и результат-то помнят. Но «Сити» выиграл, хоть и уступал в ходе. Но, можно сказать, не совсем по игре это было. К тому же ещё и Рамоса удалили.



Понятно, что «Сити» — фаворит. Но сколько раз он уже спотыкался за последние годы в плей-офф. Сколько раз Гвардиола не добивался своего в Лиге чемпионов. Какой-то злой рок. Возможно, на этот раз судьба преподнесёт подарок «Сити» и его тренеру. Но будет тяжело, несмотря на победу в гостях. Нынешний «Реал» — это уже не та команда, которую мы видели зимой. Очень сильно прибавил «Реал» в надёжности.



«Сити» же не без греха. Много матчей мы видели этим летом. И было немало срывов у «Ман Сити». Самый ощутимый в Кубке Англии. Казалось, должны бороться за трофей, а проиграли «Арсеналу».



Уверен, что не будет Зидан форсировать события. «Сити» от своей игры не отойдёт, возьмёт мяч под контроль. Для «Реала» важно отбиться на первых минутах, а потом постепенно будут появляться шансы в контратаках. Обязательно. Мы знаем, что для «Реала» Лига чемпионов — особый турнир, там часто за него фортуна заступается. И мне кажется, в этом противостоянии всё ещё впереди. Не знаю, сумеет ли «Реал» пройти дальше. Но в этом матче поставлю на его победу. Уж слишком большой коэффициент на испанский суперклуб», — сказал Титов.



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